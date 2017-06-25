Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь

 (7)
NEWSru.com
воскресенье, 25 июня 2017 г. 16:42
Политику Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в спецприемник вызывали скорую помощь. Было это накануне вечером, подтвердила его адвокат Ольга Михайлова агентству ТАСС. Ранее о болезни Навального писал оппозиционер Илья Яшин, а о вызове "скорой" - сетевой ресурс "Гражданские силы".
© AP / Scanpix

"Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали "скорую", так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была", - сказала адвокат Михайлова.

23 июня о температуре у Навального сообщал оппозиционер Илья Яшин, отбывающий арест в том же спецприемнике: "Общаемся через решетку по полчаса в день. Обсуждаем новости, его президентскую кампанию, мои выборы в Красносельском районе. Говорим про книги. Навальный передал мне новые мемуары Коржакова - любопытно. Сегодня, правда, толком не пообщались. Навальный слег с температурой 38,5. Укутался пледами".

Навальный ранее был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Оппозиционеру было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до 24 суток.

Произошло это после того, как Навальный призвал перенести антикоррупционное шествие 12 июня с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу. Полиция задержала там сотни человек, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь (7)

Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь
Политику Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в спецприемник вызывали скорую помощь. Было это накануне вечером, подтвердила его адвокат Ольга Михайлова агентству ТАСС. Ранее о болезни Навального писал оппозиционер Илья Яшин, а о вызове "скорой" - сетевой ресурс "Гражданские силы".

"Экстрасенс" из Латвии в видениях увидела "теракт" в Петербурге (10)

Sankt Peterburgas
В Центральном районе Санкт-Петербурга полицейские и саперы искали бомбу по наводке экстрасенса из Латвии.

Путин назвал "избранными" сотрудников нелегальной разведки (71)

Путин назвал избранными сотрудников нелегальной разведки
Президент России Владимир Путин назвал «избранными» людей, которые работают в нелегальной разведке. Об этом он сказал в эфире программы «Вести в субботу», передает «Интерфакс».

Первый после Путина: Кремль изучает сторонников Навального (52)

Первый после Путина: Кремль изучает сторонников Навального
После митингов протеста 12 июня социологические службы по заданию Кремля начали масштабное изучение отношения россиян к деятельности Алексея Навального, рассказали Би-би-си социологи и участники опросов.

Социологи: почти половина россиян не смотрели телемост с Путиным (114)

Социологи: почти половина россиян не смотрели телемост с Путиным
Целиком четырехчасовую "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным посмотрело только 16% россиян, 40% опрошенных социологами видели отрывки, а 43% респондентов вообще не проявили никакого интереса к телемосту с Путиным.
Facebook друзья
Rambler's Top100