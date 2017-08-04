Навальному продлили испытательный срок по делу Yves Rocher до 2020 года

Судья Симоновского суда Москвы Светлана Туманина продлила на один год - до 30 декабря 2020 года - испытательный срок по делу Yves Rocher оппозиционеру Алексею Навальному, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Продлить срок просила Федеральная служба исполнения наказаний, объяснив ходатайство тем, что Навальный привлекался к административной ответственности за нарушения на массовых акциях. Если Навальный совершит правонарушение в течение испытательного срока, его могут отправить в колонию.

О планах ФСИН ходатайствовать с целью продления испытательного срока оппозиционеру стало известно в середине июля. Тогда в ведомстве напомнили, что 12 июля Навальный нарушил порядок организации публичной акции, за это Симоновский суд назначил ему 25 суток административного ареста. При этом оппозиционеру было вынесено предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

Комментируя намерения ФСИН, Навальный ранее называл их попыткой не допустить его к выборам. "Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах. Вот сейчас по своему закону (мы его не признаем, он антиконституционный) добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться", - объяснял он.

Навальный отмечал, что новость об испытательном сроке была связана с другой - о том, что Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым президент Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018. "Раз нет образа будущего, значит, любыми путями надо не пускать на выборы тех, у кого образ будущего есть. И это касается не только меня и нашей кампании, но и большого числа политиков по стране. Есть шансы и образ - нет выборов", - пояснял Навальный.

"Дело Yves Rosher"

30 декабря 2014 года суд постановил, что братья Навальные виновны в хищении денег у компании Yves Rosher и "Многопрофильной процессинговой компании". По обвинению в мошенничестве Олег Навальный был приговорен к 3,5 года реального срока, а Алексей - на тот же срок, но условно. Своей вины осужденные не признали. Прокуратура 13 января 2015 года обжаловала приговор братьям Навальным. В Московский городской суд было внесено апелляционное представление об отмене приговора братьям Навальным "в связи с его мягкостью".

Кроме того, суд оштрафовал обоих братьев на 500 тысяч рублей, а также постановил взыскать с них 4,5 миллиона рублей по иску "Многопрофильной процессинговой компании". В декабре 2015 года Алексей Навальный расплатился с долгами по делу Yves Rocher.

Навальные обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, и легализации средств. По мнению следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" в размере более 4,4 млн рублей. Эти средства фигуранты дела легализовали, перечислив на подконтрольное им и их родственникам ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", считают в следствии.

По версии следователей, Алексей Навальный создал ООО "Главное подписное агентство" (ГПА), а его брат Олег, являвшийся в 2008 году начальником департамента внутренних почтовых отправлений "Почты России", убедил представителей признанных потерпевшими компаний заключить договор на грузоперевозки с "Главподпиской".