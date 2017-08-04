Навальному продлили испытательный срок по делу Yves Rocher до 2020 года

 (4)
NEWSru.com
пятница, 4 августа 2017 г. 19:00
Судья Симоновского суда Москвы Светлана Туманина продлила на один год - до 30 декабря 2020 года - испытательный срок по делу Yves Rocher оппозиционеру Алексею Навальному, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Aleksejus Navalnas
© Reuters/Scanpix

Продлить срок просила Федеральная служба исполнения наказаний, объяснив ходатайство тем, что Навальный привлекался к административной ответственности за нарушения на массовых акциях. Если Навальный совершит правонарушение в течение испытательного срока, его могут отправить в колонию.

О планах ФСИН ходатайствовать с целью продления испытательного срока оппозиционеру стало известно в середине июля. Тогда в ведомстве напомнили, что 12 июля Навальный нарушил порядок организации публичной акции, за это Симоновский суд назначил ему 25 суток административного ареста. При этом оппозиционеру было вынесено предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

Комментируя намерения ФСИН, Навальный ранее называл их попыткой не допустить его к выборам. "Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах. Вот сейчас по своему закону (мы его не признаем, он антиконституционный) добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться", - объяснял он.

Навальный отмечал, что новость об испытательном сроке была связана с другой - о том, что Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым президент Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018. "Раз нет образа будущего, значит, любыми путями надо не пускать на выборы тех, у кого образ будущего есть. И это касается не только меня и нашей кампании, но и большого числа политиков по стране. Есть шансы и образ - нет выборов", - пояснял Навальный.

"Дело Yves Rosher"

30 декабря 2014 года суд постановил, что братья Навальные виновны в хищении денег у компании Yves Rosher и "Многопрофильной процессинговой компании". По обвинению в мошенничестве Олег Навальный был приговорен к 3,5 года реального срока, а Алексей - на тот же срок, но условно. Своей вины осужденные не признали. Прокуратура 13 января 2015 года обжаловала приговор братьям Навальным. В Московский городской суд было внесено апелляционное представление об отмене приговора братьям Навальным "в связи с его мягкостью".

Кроме того, суд оштрафовал обоих братьев на 500 тысяч рублей, а также постановил взыскать с них 4,5 миллиона рублей по иску "Многопрофильной процессинговой компании". В декабре 2015 года Алексей Навальный расплатился с долгами по делу Yves Rocher.

Навальные обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, и легализации средств. По мнению следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" в размере более 4,4 млн рублей. Эти средства фигуранты дела легализовали, перечислив на подконтрольное им и их родственникам ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", считают в следствии.

По версии следователей, Алексей Навальный создал ООО "Главное подписное агентство" (ГПА), а его брат Олег, являвшийся в 2008 году начальником департамента внутренних почтовых отправлений "Почты России", убедил представителей признанных потерпевшими компаний заключить договор на грузоперевозки с "Главподпиской".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Навальному продлили испытательный срок по делу Yves Rocher до 2020 года (4)

Aleksejus Navalnas
Судья Симоновского суда Москвы Светлана Туманина продлила на один год - до 30 декабря 2020 года - испытательный срок по делу Yves Rocher оппозиционеру Алексею Навальному, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Учитель просит наказать авторов "ложных доносов" на создателей "Матильды" (2)

Учитель просит наказать авторов ложных доносов на создателей Матильды
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, попросил Генерального прокурора Юрия Чайку проверить обращения "сотен православных", потребовавших от надзорного ведомства привлечь создателей фильма "Матильда" к уголовной ответственности за экстремизм и оскорбление религиозных чувств верующих и запретить демонстрацию этой картины.

Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом? (71)

Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?
На Первом канале решили добавить в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" больше политических тем. Это и стало причиной конфликта, в результате которого телеканал грозится покинуть самый его известный ведущий, уверяют источники Би-би-си.

Медведев: США объявили России полноценную торговую войну (269)

Vladimiras Šamanovas, Dmitrijus Medvedevas
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкционный режим в отношении России будет сохраняться десятилетиями. Об этом он написал в своем Facebook.

Подробности стрельбы в Московском суде: нападение "банды ГТА" отразили силовики

Подробности стрельбы в Московском суде: нападение банды ГТА отразили силовики
Стали известны подробрости перестрелки в Московском областном суде в Красногорске, когда пятеро членов "банды ГТА" напали на двух конвоиров и попытались сбежать. Их остановили силовики, находившиеся в здании суда по другому процессу. В ходе перестрелки трое подозреваемых были ликвидированы, двое получили ранения (один позже скончался), сообщает РИА "Новости".
Facebook друзья