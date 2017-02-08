Навального повторно признали виновным по делу "Кировлеса"

 (1)
Медуза
среда, 8 февраля 2017 г. 12:29
Российского оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия "Кировлес".
© AP

Это следует из текста приговора, который зачитывает в Ленинском районном суде Кирова судья Алексей Втюрин, передает корреспондент "Медузы". Назначенное наказание будет оглашено позднее.

Статьи по теме:
Навальный пообещал идти в президенты при любом решении суда  (14)
Сервис "Яндекс.Деньги" отключил кошелек для кампании Навального  (4)

Ранее обвинение попросило приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно, а Офицерова — к четырем годам. Помимо этого прокуратура попросила назначить обоим штраф — по 500 тысяч рублей.

Сам Навальный исключил возможность оправдательного приговора и приехал на оглашение с сумкой, подготовленной для СИЗО.

Дело о хищениях в "Кировлесе" было рассмотрено повторно, так как Европейский суд по правам человека установил, что на первом процессе Навального и Офицерова признали виновными в действиях, не отличимых от обычного ведения бизнеса.

На повторном процессе фабула обвинения никак не изменилась. Судья Втюрин отказался вызвать всех свидетелей экспертов защиты, сославшись на то, что эти сведения есть в материалах дела.

Навального и Офицерова повторно признали виновными в том, что они принудили руководство «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене, а потом перепродали его с прибылью. Суд постановил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере — 16 миллионов рублей. На первом суде Навального приговорили к пяти годам условно, Офицерова — к четырем годам (обвинение просило реальный срок).

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Навального повторно признали виновным по делу "Кировлеса" (1)

Навального повторно признали виновным по делу Кировлеса
Российского оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия "Кировлес".

Внезапная проверка: ПВО Москвы приведена в высшую боеготовность (7)

Priešraketinė gynyba
Части ПВО, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую боеготовность, сообщило в ночь на среду Минобороны России.

В Калининградской области прошли учения с системами С-400 (7)

В Калининградской области прошли учения с системами С-400
Объявленная Минобороны России внезапная проверка боеготовности ряда войск российской армии не обошла стороной и соседнюю с Литвой калининградскую область РФ.

Режиссер "Матильды" пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру (3)

Режиссер Матильды пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру
Российский режиссер Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

МВД России заявило о поимке похитивших миллиард рублей хакеров (2)

МВД России заявило о поимке похитивших миллиард рублей хакеров
МВД России заявило о раскрытии деятельности межрегиональной хакерской группировки, похитившей с банковских счетов более миллиарда рублей (16,5 млн долларов).
Facebook друзья
Rambler's Top100