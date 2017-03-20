Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле

Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf— Alexey Navalny (@navalny) March 20, 2017

Руководитель предвыборного штаба Навального Лениод Волков рассказал в твиттере, что нападавший сел в автомобиль Nissan Qashqai и уехал во двор администрации Алтайского края.

Информирую Путина ВВ и его администрацию. Зелёнка не помешала мне провести встречу с волонтёрами. И их столько, что не уместились в зал pic.twitter.com/BtefgvdZj0

— Alexey Navalny (@navalny) March 20, 2017





ТАСС со ссылкой на свидетелей происшествия сообщает, что на политика напали, когда он подходил к штабу. Неизвестный в черных очках, кепке и с красным значком выскочил из-за угла и облил его зеленкой из спринцовки.

Представители штаба сказали агентству, что подали заявление в полицию о причинении вреда здоровью. Они отметили, что на видео есть номера машины, на которой уехал нападавший.

Накануне на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске неизвестный закидал Навального яйцами. Полиция задержала нарушителя.

В декабре Навальный объявил о своем намерении принять участие в выборах президента России 2018 года. После этого он начал открывать свои предвыборные штабы, которые уже работают в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и других городах.