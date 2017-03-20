Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле

 (2)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 марта 2017 г. 11:53
Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере.
© Reuters / Scanpix

Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле

Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Руководитель предвыборного штаба Навального Лениод Волков рассказал в твиттере, что нападавший сел в автомобиль Nissan Qashqai и уехал во двор администрации Алтайского края.


ТАСС со ссылкой на свидетелей происшествия сообщает, что на политика напали, когда он подходил к штабу. Неизвестный в черных очках, кепке и с красным значком выскочил из-за угла и облил его зеленкой из спринцовки.

Представители штаба сказали агентству, что подали заявление в полицию о причинении вреда здоровью. Они отметили, что на видео есть номера машины, на которой уехал нападавший.

Накануне на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске неизвестный закидал Навального яйцами. Полиция задержала нарушителя.

В декабре Навальный объявил о своем намерении принять участие в выборах президента России 2018 года. После этого он начал открывать свои предвыборные штабы, которые уже работают в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и других городах.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Все претенденты на пост главы Российской академии наук сняли свои кандидатуры (6)

Все претенденты на пост главы Российской академии наук сняли свои кандидатуры
Все три претендента на должность президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры с выборов, передает корреспондент Дождя.

Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле (2)

Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Число самоубийств в России выросло на 60% за год (9)

Число самоубийств в России выросло на 60% за год
Число суицидов в России в 2016 году увеличилось на 60%, хотя последнии 5 лет стабильно уменьшалось.

Явлинский рассказал о своей программе на выборах президента России (4)

Явлинский рассказал о своей программе на выборах президента России
Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил свою программу на выборах президента России в 2018 году.

Жители Грозного заявили о принудительном участии в митинге в годовщину присоединения Крыма (49)

Demonstration of support in Grozny
Жители столицы Чечни Грозного заявили о принудительном участии в митинге по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России, который прошел накануне. По данным мэрии, в нем участвовали несколько тысяч человек.
Facebook друзья
Rambler's Top100