Напавший на ФСБ в Хабаровске перед этим убил инструктора в тире

Житель Хабаровского края, застреливший двух человек в приемной Управления Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю, незадолго до нападения убил инструктора в стрелковом клубе, похитив оттуда оружие, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. в стрелковом клубе г.Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, нападавший 1999 года рождения входил в одну из неонацистских группировок.

Ранее в пятницу Интерфакс сообщил со ссылкой на информированный источник, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства группового налета в Хабаровске на тир "Хаммер" на Тихоокеанской улице, в результате которого был убит охранник и похищено около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов.

По данным источника, нападение на тир произошло утром по местному времени, преступников было более десяти человек.

В пятницу вечером вооруженный человек проник в здание приемной управления ФСБ по Хабаровскому краю и застрелил двух человек, после чего и сам был застрелен.

По данным ФСБ, вооруженный мужчина вошел в помещение и, "не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям".

"Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - сообщила пресс-служба.

В ФСБ уточнили, что при осмотре специалистами-взрывотехниками личных вещей стрелявшего взрывное устройство не обнаружено.