Напавшего на людей в Сургуте убили выстрелом в спину, он не сопротивлялся полиции

На кадрах видно, как полицейский в форме пытается догнать убегающего от него человека, а затем стреляет ему в спину. Znak указывает, что место действия на видео визуально совпадает с фотоснимками, сделанными журналистами и очевидцами этого страшного ЧП.

Накануне картина финальных моментов погони со слов представителя управления МВД по ХМАО Софьи Юсиной выглядела иначе: "19 августа в 11 часов 40 минут в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту от очевидцев поступила информация о том, что на улице Бажова неизвестный мужчина в маске наносит ножевые ранения прохожим. На место происшествия прибыл ближайший наряд ППС. При задержании гражданин оказал сопротивление полицейским. Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух. После чего ликвидировали его".

По данным правительства Югры, от рук Гаджиева пострадали семь человек. Из них четверо по-прежнему находятся в сургутском травмцентре в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Степень состояния еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.

По факту нападения на прохожих в Сургуте СКР возбудил уголовное дело по статьям 30, часть два 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Информацию о том, что произошедшее могло быть терактом силовики не подтверждают. При этом уголовное дело было в воскресенье передано в главное следственное управление СКР.

Вечером 19 августа "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Сургуте.