Напавшего на людей в Сургуте убили выстрелом в спину, он не сопротивлялся полиции

 (37)
NEWSru.com
понедельник, 21 августа 2017 г. 09:44
Ликвидация человека, напавшего на прохожих в Сургуте с ножом, была запечатлена камерами наблюдения. Опубликовало их агентство "К-Информ". На кадрах видно, что напавшего - 19-летнего Артура Гаджиева - убили выстрелом в спину. При этом накануне в МВД уверяли, что он оказывал сопротивление полицейским, отмечает Znak.com.
© AP / Scanpix

На кадрах видно, как полицейский в форме пытается догнать убегающего от него человека, а затем стреляет ему в спину. Znak указывает, что место действия на видео визуально совпадает с фотоснимками, сделанными журналистами и очевидцами этого страшного ЧП.

Накануне картина финальных моментов погони со слов представителя управления МВД по ХМАО Софьи Юсиной выглядела иначе: "19 августа в 11 часов 40 минут в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту от очевидцев поступила информация о том, что на улице Бажова неизвестный мужчина в маске наносит ножевые ранения прохожим. На место происшествия прибыл ближайший наряд ППС. При задержании гражданин оказал сопротивление полицейским. Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух. После чего ликвидировали его".

По данным правительства Югры, от рук Гаджиева пострадали семь человек. Из них четверо по-прежнему находятся в сургутском травмцентре в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Степень состояния еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.

По факту нападения на прохожих в Сургуте СКР возбудил уголовное дело по статьям 30, часть два 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Информацию о том, что произошедшее могло быть терактом силовики не подтверждают. При этом уголовное дело было в воскресенье передано в главное следственное управление СКР.

Вечером 19 августа "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Сургуте.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Член высшего совета Единой России предложил перенести столицу России в Екатеринбург (3)

Член высшего совета Единой России предложил перенести столицу России в Екатеринбург
Член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов назвал Екатеринбург оптимальным вариантом переноса столицы России из Москвы. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Резня в Сургуте: что рассказали очевидцы и знакомые парня с ножом (2)

Резня в Сургуте: что рассказали очевидцы и знакомые парня с ножом
Субботним утром 19 августа в торговый центр "Северный" зашел молодой человек в черном с рюкзаком на плечах. Озираясь, он медленно прошел мимо магазинов одежды и ателье, а затем завернул в коридор.

Кремль использует сайт знакомств для повышения явки на выборах (2)

Кремль использует сайт знакомств для повышения явки на выборах
Российские власти решили привлечь сайт знакомств «Мамба» для повышения явки среди молодежи на губернаторских выборах. Выпущено приложение, помогающее найти половинку и вместе пойти на выборы.

Напавшего на людей в Сургуте убили выстрелом в спину, он не сопротивлялся полиции (37)

Напавшего на людей в Сургуте убили выстрелом в спину, он не сопротивлялся полиции
Ликвидация человека, напавшего на прохожих в Сургуте с ножом, была запечатлена камерами наблюдения. Опубликовало их агентство "К-Информ". На кадрах видно, что напавшего - 19-летнего Артура Гаджиева - убили выстрелом в спину. При этом накануне в МВД уверяли, что он оказывал сопротивление полицейским, отмечает Znak.com.

Путин предложил подумать над новыми методами цензуры в СМИ (104)

Путин предложил подумать над новыми методами цензуры в СМИ
Президент России Владимир Путин заявил, что телевизионный и интернет контент должен фильтроваться творческим сообществом, но для этого необходимо создать соответствующие механизмы. При этом глава государства признал, что подобная фильтрация может принять идеологический характер, и общество потеряет возможность получать "достоверную открытую прямую информацию".
Facebook друзья