Нападение на Навального связали с движением SERB

Пользователи соцсетей заявили, что опознали людей на видео с нападением на Алексея Навального, в результате которого он получил химический ожог глаза. По их данным, это активисты радикального движения SERB.

Один из них - Алексей Кулаков - согласился поговорить с Русской службой Би-би-си и подтвердил, что действительно был на месте, где напали на Навального, но одновременно заявил, что непричастен к самому нападению и осуждает случившееся.

Видеозапись нападения на оппозиционера Алексея Навального, совершенного 27 апреля, опубликовал телеканал РЕН. На ней были замазаны лица мужчины, облившего политика зеленкой, и еще одного человека, по всей видимости, снимавшего все на камеру.

Позже выяснилось, что на сервер телеканала были загружены четыре версии видео с нападением, на одной из которых лицо второго человека не было скрыто.

Пользователи "Твиттера" опознали в нем Алексея Кулакова и назвали его активистом радикального движения SERB. Сам он представился независимым блогером. Кулаков подтвердил, что на видео именно он, но сказал, что не причастен к нападению на Навального.

В разговоре с Би-би-си он отказался объяснить, как именно оказался в этом районе в момент нападения. Он также заявил, что не снимал нападение на телефон, а просто держал его в руках.

"Ну там, мало ли чего я где оказался. Вы еще скажите, что я где-то засветился, когда Кеннеди убили, давайте на меня еще тоже повесьте. Вы что, следователь или прокурор что ли?" - сказал Кулаков. Ранее в разговоре с "Новой газетой" он заявил, что "приехал туда просто поснимать".

Кулаков также заявил, что резко осуждает случившееся, хотя один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального уже обнаружил комментарий, оставленный человеком с видео в "Фейсбуке" некоторое время назад, где в частности говорилось "готовим ведро зеленки персонально для [...] Навального".

В разговоре с Русской службой Би-би-си Кулаков заявил, что не считает тот свой комментарий угрозой и не призывал к настоящему насилию против Навального. Тот факт, что впоследствии Навального облили зеленкой на его глазах, он назвал совпадением.

В человеке, непосредственно осуществившем нападение, пользователи также обнаружили сходство с одним из активистов SERB, но он не ответил на письмо Русской службы Би-би-си. Кулаков же заявил, что не видел лица нападавшего, указанного активиста SERB он припомнить тоже не смог.

Лидер SERB в свою очередь заявил, что человек, которого считают исполнителем нападения, уже "давненько в Крыму". Причастность движения к нападению на Навального он отрицает.

Очередное нападение на Навального произошло 27 апреля. Нападавший, не говоря ни слова, облил политика зеленкой после выступления на форуме в Москве.

По словам самого политика, у него диагностирован химический ожог глаза, он может полностью ослепнуть на один глаз.

Московская полиция сообщала, что по заявлению Навального 27 апреля проводилась проверка.

Активисты SERB ранее неоднократно разрушали импровизированный мемориал на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова возле стен московского Кремля.