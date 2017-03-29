Налоговики потребовали почти $3 млн с "богатейшего депутата Госдумы"

Налоговики через суд потребовали 159 млн рублей (около 2,8 млн долларов) с депутата Госдумы Андрея Палкина, который одно время считался богатейшим членом нижней палаты российского парламента, но сейчас проходит процедуру банкротства.

Соответствующее сообщение появилось на портале "Электронное правосудие". Как указано в карточке дела, о включении дополнительных исковых требований на 159,07 млн рублей ходатайствует управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Андрей Палкин проходит через процедуру банкротства - суд удовлетворяет претензии кредиторов Палкина за счет его активов. Как указано в материалах суда, задолженность Палкина в совокупности составляет 663,6 миллиона рублей (11 млн долларов).

В собственности Палкина, согласно тем же материалам, находится несколько земельных участков, производственное здание, здание трансформаторной подстанции и склад, а также жилой дом площадью 147 квадратных метров и две квартиры. Оно арестовано налоговиками.

В 2015 году задекларированный доход Палкина составил почти 1,5 млрд рублей (262 млн долларов). Некоторые депутаты прошлого созыва Думы декларировали и более высокий доход, но в новый созыв они не прошли, и Палкин по расчетам РБК стал самым богатым думским депутатом.

У Палкина был бизнес в городе Котласе Архангельской области. Этот бизнес включал в себя восемь компаний, которые занимаются строительством дорог и домов, писал РБК.

Комментируя свою декларацию, Палкин говорил, что 1,5 млрд рублей - "общий валовый оборот возглавляемого им холдинга", а его личный доход за 2015 год - 483 млн рублей. В начале февраля он подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Архангельской области.