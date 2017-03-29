Налоговики потребовали почти $3 млн с "богатейшего депутата Госдумы"

 (6)
bbcrussian.com
среда, 29 марта 2017 г. 13:30
Налоговики через суд потребовали 159 млн рублей (около 2,8 млн долларов) с депутата Госдумы Андрея Палкина, который одно время считался богатейшим членом нижней палаты российского парламента, но сейчас проходит процедуру банкротства.
Rusijos Dūma
© DELFI (V.Stašaitytės nuotr.)

Соответствующее сообщение появилось на портале "Электронное правосудие". Как указано в карточке дела, о включении дополнительных исковых требований на 159,07 млн рублей ходатайствует управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Андрей Палкин проходит через процедуру банкротства - суд удовлетворяет претензии кредиторов Палкина за счет его активов. Как указано в материалах суда, задолженность Палкина в совокупности составляет 663,6 миллиона рублей (11 млн долларов).

В собственности Палкина, согласно тем же материалам, находится несколько земельных участков, производственное здание, здание трансформаторной подстанции и склад, а также жилой дом площадью 147 квадратных метров и две квартиры. Оно арестовано налоговиками.

В 2015 году задекларированный доход Палкина составил почти 1,5 млрд рублей (262 млн долларов). Некоторые депутаты прошлого созыва Думы декларировали и более высокий доход, но в новый созыв они не прошли, и Палкин по расчетам РБК стал самым богатым думским депутатом.

У Палкина был бизнес в городе Котласе Архангельской области. Этот бизнес включал в себя восемь компаний, которые занимаются строительством дорог и домов, писал РБК.

Комментируя свою декларацию, Палкин говорил, что 1,5 млрд рублей - "общий валовый оборот возглавляемого им холдинга", а его личный доход за 2015 год - 483 млн рублей. В начале февраля он подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Архангельской области.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Валентина Матвиееко заявила об обязанности власти реагировать на митинги

Valentina Matvijenko
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила об обязанности представителей власти реагировать на митинги в стране, передает «Интерфакс».

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года (2)

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года
Патриарх Всея Руси Кирилл назвал революцию 1917 года «следствием страшных преступлений» российской интеллигенции.

Налоговики потребовали почти $3 млн с "богатейшего депутата Госдумы" (6)

Rusijos Dūma
Налоговики через суд потребовали 159 млн рублей (около 2,8 млн долларов) с депутата Госдумы Андрея Палкина, который одно время считался богатейшим членом нижней палаты российского парламента, но сейчас проходит процедуру банкротства.

Президент Путин увеличил численность Вооруженных сил России (18)

Rusų kariai
С 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил страны составит 1 903 051 человек.

Жириновский и Поклонская стали самыми популярными депутатами в соцсети

Vladimiras Žirinovskis
Самыми популярными депутатами в социальной сети «ВКонтакте» стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования агентства «Интернет-агитация».
Facebook друзья
Rambler's Top100