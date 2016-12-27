Найден основной "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154

Во время поисковой операции был обнаружен основной самописец с разбившегося самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщило министерство обороны России.

В ближайшие часы его доставят в Подмосковье в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил министерства обороны Российской Федерации для расшифровки.

"В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, по данным на утро вторника, было обнаружено 12 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также фрагменты самого самолета - части фюзеляжа и двигателя.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром. В Черном море сейчас проводится операция по поиску тел погибших и остатков самолета. Ранее, согласно сообщению министерства обороны, был опознан один из погибших, а также поднята на берег обшивка фюзеляжа.

Пока версии о том, что стало причиной авиакатастрофы, различаются. По данным газеты "Коммерсант", приоритетной версий стала ошибка пилота. Эта версия, согласно газете, основана на показаниях сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, который стал свидетелем авиакатастрофы. По его словам, самолет вместо того, чтобы набрать высоту, начал снижаться к поверхности моря, как будто пытался совершить посадку.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что основной является версия попадания в двигатель постороннего предмета.

ФСБ ранее заявило, что признаков теракта в авиакатастрофе Ту-154 не обнаружено. По данным ведомства, причинами аварии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета или некачественное топливо.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. Понедельник был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.