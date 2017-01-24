На выходе из здания Конституционного суда России задержана супруга Ильдара Дадина

Сотрудники правоохранительных органов задержали Анастасию Зотову, супругу активиста Ильдара Дадина, первого и единственного осужденного по статье о неоднократном нарушении порядка организации или проведения митингов или пикетов.

Задержание было произведено, когда Зотова выходила из здания Конституционного суда РФ, где рассматривалась жалоба Дадина на статью, по которой его осудили. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Зотову задержали вместе с журналистом Александрой Агеевой, сотрудником Sota.Vision и активистом Сергеем Айнбиндером на улице после окончания заседания Конституционного суда в Санкт-Петербурге. Как рассказала сама Зотова "Медиазоне", правоохранительные органы объяснили задержание переходом дороги в неположенном месте. Всех задержанных доставили в 1-й отдел полиции по Адмиралтейскому району города.

"Ахаха, не успели выйти из Конституционного суда, как нас задержали", - написала Анастасия на своей странице в Twitter. Задержание супруги Дадина также подтвердил агентству FlashNord представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу: "Зотова задержана за нарушение правил дорожного движения - она переходила дорогу в неположенном месте".

Нас только что задержали у Конституционного суда РФ @Alasta_ven pic.twitter.com/iKP7ja6Tgr

— Александра Агеева (@ageevasana) January 24, 2017

По информации журналистов, Зотова была доставлена в первый отдел полиции по Адмиралтейскому району, где будет составлен протокол об административном правонарушении. Зотова допустила нарушение ст. 12.29 КоАП ("Нарушение пешеходом правил дорожного движения"), максимальный штраф по которой составляет 500 рублей, добавили в МВД.

Позднее Зотова сообщила, что ее вместе со спутниками отпустили без предъявления обвинений. "Переписали наши данные, сказали, что пробили по базе, не находимся ли мы в розыске, вернули документы и отпустили", - рассказала она "Интерфаксу".

Конституционный суд РФ 24 января рассматривал жалобу активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ, предусматривающую наказание в виде лишения свободы за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов.

Интересы Дадина в КС представляли адвокаты Ксения Костромина, Алексей Липцер и Сергей Голубок. На заседании присутствовали представители Верховного суда, Минюста, МВД, Государственной думы, Совета Федерации, а также президента РФ.

Защита Дадина ранее настаивала на его личном участии в заседании КС. Адвокат Голубок "указал, что присутствие Дадина за решеткой - это неравные условия сторон, так как представители не могут с ним советоваться", сообщила супруга активиста в Twitter. Однако председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отказал в этапировании Дадина в суд.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ), к которым Конституционный суд РФ обратился за отзывами по жалобе Дадина, поддержали позицию активиста относительно статьи 212.1. По данным газеты "Коммерсант", замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский в ответе на запрос КС отметил, что неоднократность нарушения, о которой идет речь в спорной статье УК РФ, "не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений".

В ДВФУ отметили, что один и тот же вид правонарушения не может влечь одновременно и административную, и уголовную ответственность, и, следовательно, статья 212.1 УК РФ противоречит Конституции РФ. Также в университете обратили внимание на суровость наказания по статье.

В жалобе в Конституционный суд Дадин указал, что статья 212.1 УК РФ нарушает 11 статей Конституции России. КС должен вынести свое решение по жалобе активиста в течение месяца, отмечает правозащитница Зоя Светова в статье на сайте "Открытой России".

Ильдар Дадин - единственный в России осужденный по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") после ее появления в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор активисту на полгода.

В ноябре 2016 года Дадин публично сообщил о пытках и избиениях в карельской колонии N7, что вызвало широкий общественный резонанс и визиты правозащитников в это исправительное учреждение. Во ФСИН Дадина назвали "талантливым имитатором", а вскоре перевели его в колонию в Алтайском крае.

К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") более двух раз в течение 180 дней. Максимальная санкция за это преступление - лишение свободы сроком на пять лет.