На установку мемориала на месте гибели Немцова согласны четверть россиян

В феврале 2016 года такое предложение поддержали бы 19% респондентов. При этом против установки таблички выступают 43% опрошенных социологами, пишет newsru.com

Число россиян, поддерживающих идею проведения марша памяти Бориса Немцова, не изменилось с прошлого года и составляет 17%. Отрицательно к проведению марша относятся 24% респондентов, а почти половину (49%) это не интересует.

В то, что заказчики убийства Немцова будут найдены, верят 21% респондентов, что на восемь процентных пунктов меньше, чем год назад, и на 12 процентных пунктов меньше значения за март 2015 года. Что касается чувств, которые сейчас вызывает у россиян убийство Немцова, 18% испытывают "сочувствие, горе" (против 26% в марте 2015 года и 22% в марте 2016-го). Число испытывающих гнев, возмущение и недоумение, не сильно поменялось за два года, а вот никаких особых чувств не испытывают в настоящее время 50% респондентов - в феврале 2016 года таковых было 40%, а в марте 2015-го - 37%.

Опрос был проведен 2-6 марта 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность при выборке не превышает 3,4%.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве политика в начале октября 2016 года. На скамье подсудимых в роли предполагаемых исполнителей убийства оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.