На Урале неизвестные напали на закрытый химический завод

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Gazeta.ru
суббота, 14 января 2017 г. 11:25
В Свердловской области неизвестные напали на обанкротившийся Красноуральский химический завод, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Policija Rusijoje
© Sputnik/Scanpix

В результате инцидента трое охранников были экстренно госпитализированы, передает gazeta.ru.

”На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные”, — рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, люди, которые охраняли предприятие, были без оружия. Горелых отметил, что когда они заметили проникновение на территорию завода, то попытались задержать нападавших, но те воспользовались оружием.

Он подчеркнул, что в настоящее время все трое пострадавших госпитализированы, врачи оказывают им помощь.

Полиция устанавливает подробности произошедшего.

Gazeta.ru
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