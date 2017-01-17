На Павленского завели дело об избиении актера

Полиция возбудила уголовное дело в отношении художника Петра Павленского о побоях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник адвокат художника Ольга Динзе утверждала, что полицией было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Павленский и его соратница Оксана Шалыгина уехали из России во Францию после начала проверки по делу об изнасиловании. Художник сообщил, что попросит власти страны о предоставлении политического убежища, если на него заведут дело в России.

Накануне продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на актера театра.

Позже директор Театра.doc Елена Гремина опубликовала видео, на котором, предположительно, Павленский избивает актера театра. В интервью «Медузе» Павленский признался, что у него была драка с актером театра.