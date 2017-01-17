На Павленского завели дело об избиении актера

 (1)
Телеканал "Дождь"
вторник, 17 января 2017 г. 17:25
Полиция возбудила уголовное дело в отношении художника Петра Павленского о побоях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.
Piotras Pavlenskis
© Reuters

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник адвокат художника Ольга Динзе утверждала, что полицией было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Павленский и его соратница Оксана Шалыгина уехали из России во Францию после начала проверки по делу об изнасиловании. Художник сообщил, что попросит власти страны о предоставлении политического убежища, если на него заведут дело в России.

Статьи по теме:
Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании  (58)
Защита художника Павленского пожаловалась в ЕСПЧ на приговор по делу о поджоге двери ФСБ  (15)

Накануне продюсер Театра.doc Всеволод Лисовский заявил, что Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и группой сообщников напали на актера театра.

Позже директор Театра.doc Елена Гремина опубликовала видео, на котором, предположительно, Павленский избивает актера театра. В интервью «Медузе» Павленский признался, что у него была драка с актером театра.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Сотрудник Atlantic Council: экономическому росту в России мешает ФСБ

Сотрудник Atlantic Council: экономическому росту в России мешает ФСБ
Россия сумела справиться с наиболее сложным отрезком экономического кризиса благодаря ставке властей на поддержание резервов, а не на сильный рубль, считает старший научный сотрудник вашингтонского исследовательского центра Atlantic Council Андерс Ослунд.

На Павленского завели дело об избиении актера (1)

Piotras Pavlenskis
Полиция возбудила уголовное дело в отношении художника Петра Павленского о побоях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Путин: авторы доклада о компромате на Трампа хуже проституток (20)

Путин: авторы доклада о компромате на Трампа хуже проституток
Президент России Владимир Путин назвал сообщения о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа "очевидной фальшивкой и бредом".

Экс-комбат "Севера" выступил в суде по Немцову, но многого не вспомнил (2)

Экс-комбат Севера выступил в суде по Немцову, но многого не вспомнил
Бывший командир батальона "Север" Алибек Делимханов дал показания в Московском окружном суде на процессе по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, куда его вызвали в качестве свидетеля.

Лавров: переодетые дипломаты США участвовали в митингах российской оппозиции (27)

Sergejus Lavrovas
Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил о том, что переодетые американские дипломаты были замечены на митингах российской оппозиции, в том числе и несанкционированных.
Facebook друзья
Rambler's Top100