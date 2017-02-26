На "Марше Немцова" неизвестный плеснул в лицо зеленкой Касьянову

Инцидент произошел за несколько минут до начала шествия, пишет newsru.com

Как отмечается, Касьянов, несмотря на произошедшее, продолжил движение в первом ряду колонны шествия с пятнами зеленки на лице. Что касается злоумышленника, то правоохранители отвели его в сторону. Был ли он задержан, не уточняется.

Шествие началось в 14:00 (13 по Вильнюсу) на Страстном бульваре в центре российской столицы. Движение было перекрыто автомобилями коммунальных служб.

К месту также прибыли сотрудники ОМОН, Росгвардии и полиции. Проход к точке сбора в целях безопасности осуществлялся через магнитные рамки. Участники акции несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, а также транспаранты.

Заявленная численность участников — до 30 000 человек. По данным «Белого счетчика» на 13:30 (12.30 по Вильнюсу), на марш пришли 3,5 тысячи человек. К 14:00 через рамки прошли 7,7 тысяч человек.

В центре города усилили меры безопасности, движение по бульварам перекрыто.





Акции памяти Бориса Немцова 26 февраля пройдут в более 30 городах, в том числе в Нью-Йорке, Лондоне, Праге, Варшаве и других, уточняет "Дождь".

В Москве задержали сопредседателя петербургского отделения движения «Солидарность» Константина Ершова, сообщает «ОВД-Инфо».

Активисты рассказали изданию, что Ершов раздавал листовки среди участников марша. К нему подошли члены НОД и начали оскорблять. В результате полиция задержала Ершова, пишет "Дождь".

По информации «ОВД-Инфо», Ершова отвезли в ОВД Тверское. «Обещают отпустить после объяснений», — отмечает издание.

«Белый счетчик» завершил подсчет — пришли 15,2 тысячи человек. В прошлом году насчитали 24 тысячи https://t.co/mECKP5madj — Телеканал Дождь (@tvrain) February 26, 2017





Марш памяти Немцова в Москве начался почти с 30-минутным опозданием. РБК сообщает, что это произошло из-за того, что несколько участников акции развернули баннер «Путин — это война». Полицейские его изъяли.

Российский оппозиционер Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Сейчас по делу проходят пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бакаев и Темирлан Эскерханов. Следствие считает, что в Немцова стрелял Дадаев из автомобиля, которым управлял Анзор Губашев, напоминает "Дождь".

Защита семьи Немцова считает, что организатором убийства был бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев. У него нет процессуального статуса, однако его имя неоднократно встречается в материалах дела. Суд вызывал его для дачи показаний, однако он не явился. По неподтвержденным данным, Геремеев уехал из России и находится в ОАЭ.