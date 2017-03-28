На Кубани совершено нападение на группу журналистов

"Прямо у гостиницы налетели молодчики в масках, избили. Газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос-Айреса ушли с ними. Фотофакты: синяки под глазом и минивэн, на котором приехали чуваки", - написал в "Фейсбуке" корреспондент радио "Свобода" Сергей Хазов-Кассиа.

Как рассказал репортер позже, на место происшествия приехала полиция, и Хазов-Кассиа передал полицейским номер микроавтобуса, на котором скрылись нападающие. Один из пострадавших журналистов подозревает, что у него сломано ребро.

"Самое главное, что у нас есть номер этой машины. Мы позвонили в полицию, продиктовали ее номер, ее можно было бы задержать на любом посту ГАИ. Но до сих пор никакой информации о том, задержана ли она. Нам полицейские, которые здесь сидят, говорят, что может, машину задержали, но мы типа ничего не знаем", - рассказал он "Свободе".

28 марта группа фермеров из Краснодарского края заявила о намерении организовать второй тракторный марш на Москву. Фермеры жаловались на произвол регионального и местного чиновничества и коррупцию. Политических требований они не выдвигали.

Однако марш был фактически сорван: одного из организаторов, Николая Маслова, задержали 27 марта и посадили на 14 суток. Перед задержанием он рассказал Русской службе Би-би-си, что власти под разными предлогами не дают тракторам проехать в станицу Казанская, где должен пройти сход фермеров.

"Даже за тракторами, которые выходят в поле для удобрения посевов, следят полицейские, чтобы эти трактора, не дай бог, никуда не уехали", - жаловался Маслов.

Во вторник он сообщил Русской службе Би-би-си, что на ночь его отпустили из полиции, но утром снова забрали в отделение.

В августе 2016 года группа кубанских фермеров уже пыталась доехать на 17 тракторах до Москвы, чтобы пожаловаться президенту России Владимиру Путину на произвол местных властей.

Но тогда полиция остановила колонну тракторов в Ростовской области, а позже задержала лидеров марша.