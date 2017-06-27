На фоне угрозы блокировки Telegram вышел на первое место в App Store

Как отмечает издание, приложение Telegram вышло в лидеры рейтинга 27 июня, за сутки поднявшись с 7-го места, а на эту строчку мессенджер постепенно поднялся с 15-го места с 22 по 26 июня. Приложение также вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях "социальные сети" и "мессенджеры".

Что же касается версии для Android, то в магазине Google Play приложение Telegram с 22 по 26 июня переместилось с 31-го на 20-е место, сообщает newsru.com

При этом, как отмечает TJ, перспектива блокировки Telegram привела к росту интереса пользователей к другим мессенджерам. Например, в недавно представленном мессенджере TamTam, выпущенном соцсетью "Одноклассники", резко увеличилось количество создаваемых каналов, а в ICQ увеличились темпы регистрации новых пользователей.

Напомним, накануне в ФСБ сообщили, что мессенджером Telegram пользовались террорист-смертник, взорвавший бомбу в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, его пособники и зарубежный куратор. Также в ФСБ заявили, что фиксируют "тотальное использование" членами законспирированных ячеек террористов мессенджеров, а активнее всего ими используется Telegram, "предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации".

Обвинения в адрес Telegram прозвучали после того, как глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил основателю сервиса Павлу Дурову блокировкой мессенджера в случае, если его разработчики не выполнят требование ведомства предоставить данные для включения Telegram в реестр ОРИ.

В ответ Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые, по его мнению, контролируются властями США. Возможную блокировку Telegram его основатель назвал "саботажем государственных интересов". Позднее Дуров также написал, что ФСБ эксплуатирует теракт в Санкт-Петербурге для усиления контроля над гражданами.