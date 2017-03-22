На экс-губернатора Белых завели второе дело о взятке

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bbcrussian.com
среда, 22 марта 2017 г. 17:20
В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося под следствием по обвинению в получении взятки, 9 марта было заведено еще одно дело по той же статье, сообщил представитель следственного комитета.
Nikita Belychas
© Reuters / Scanpix

"Следователь принял к производству данное дело, оба дела были объединены", - заявил представитель следствия на заседании в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения бывшему губернатору.

Следствие требует продлить арест Белых на три месяца, утверждая при этом, что следственные действия почти завершены.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подозревает, что новые эпизоды в деле появляются, потому что следствие не может собрать достаточно доказательств вины на основе первого эпизода.

О "якобы новом эпизоде" было известно ещё в сентябре 2016 года, заявил Грохотов. "Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода ещё принято не было. А вот сейчас, когда истекает срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод", - добавил он.

Следственный комитет 24 июня 2016 года сообщил, что Белых задержан в Москве при получении взятки в особо крупном размере. Ее размер ведомство оценило в 400 тысяч евро (24,1 млн рублей).

На следующий день Белых был арестован Басманным судом, а спустя еще три дня отправлен Путиным в отставку "в связи с утратой доверия".

Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели.

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