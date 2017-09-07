«Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года», — написано на мемориальной доске. Рядом с доской с помощью лепнины установлены две вазы для цветов.

Решение об установлении мемориальной таблички приняли собственники квартир дома. Журналист Сергей Пархоменко, который присутствовал при открытии мемориала, рассказал, что жильцы дома провели голосование, большинство решили, что «такой знак должен быть». Голосование организовал муниципальный депутат Сергей Марков, проживающий в этом доме.

«У них есть законное право, они могут общим собранием жильцов принять большинством голосов решение об установке такого знака. Это и было сделано», — пояснил Пархоменко.

Авторы мемориала — архитектор Евгений Асс и графический дизайнер Евгений Добровинский.

Если доску официально признают мемориальной доской, ее могут демонтировать, рассказали радиостанции «Говорит Москва» в отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Москвы. Там отметили, что мемориальные доски должны устанавливать по решению специальной комиссии.

«Вопрос в следующем: только то, что относится к определению "мемориальная доска". (...) Все, что установлено вне этого и что не относится к понятию мемориальная доска, тут нужно уже выяснять, кто установил, почему, кто давал такие разрешения», — сообщили в департаменте.

В феврале прошлого года на доме в Ярославле, где жил Немцов, установили мемориальную доску его памяти. Однако в апреле ее сняли. В мэрии пояснили, что это сделали по решению управляющей компании. Инициатор установки таблички не предупредил об этом специальную комиссию, сообщили тогда власти города.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. В середине июля Московский окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в убийстве политика. Боец чеченского батальона «Север» Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей, остальные фигуранты дела Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили от 11 до 19 лет в колонии строгого режима.

Дочь Бориса Немцова Жанна назвала преступление нераскрытым. По ее словам, «это не полноценное расследование, а его имитация».