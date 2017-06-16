На "2% дерьма" Соловьева участники протестов завалили МВД заявлениями

Участники акции протеста против коррупции 12 июня на Тверской улице в пятницу, 16 июня, обратились в приемную дежурной части ГУ МВД России по Москве с заявлениями по поводу заявлений теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, который в эфире передачи "Полный контакт" объявил их "детьми коррупционеров" и "вечными двумя процентами дерьма".

Об этом сообщается в Twitter московского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, пишет newsru.com

В заявлениях говорится, что Соловьев "распространил ложные и порочащие честь и достоинство" сведения об участниках протестных акций, и содержится просьба о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 5 ст. 128.1 и ч. 1 статьи 213 УК РФ (клевета и хулиганство).

Шаблоны заявлений о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Соловьева были размещены накануне в аккаунте "Команды Навального" волонтерами его штаба.

"Владимир Рудольфович, считайте это открытым письмом. Мы считаем, что своими действиями Вы позорите профессию журналиста. Было бы неплохо, если бы Вы как минимум публично извинились перед молодыми участниками протестной акции 12 июня. Еще лучше будет, если Вы покинете профессию - на это мы, впрочем, не рассчитываем", - говорится в заявлении волонтеров.

Пришли подавать заявления в ГУ МВД по гор. Москве с требованием привлечь @VRSoloviev к ответственности pic.twitter.com/71ezTsY41o— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) June 16, 2017





Руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин сообщил в своем Twitter, что в МВД собралась очередь желающих подать такое заявление.

Пришли в приемную ГУ МВД по Москве. Дежурный очень занят... pic.twitter.com/vb9PenCt0X— Dmitriy Volov (@DmitriyVolov) June 16, 2017





Соловьев в своем Twitter пригрозил заявителям "встречным иском за ложный донос". Несмотря на это, пользователи Сети размещают в блогах фотографии своих заявлений.

На сайте Change.org появилась петиция о привлечении Соловьева к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) за это высказывание.

Создатель петиции Владимир Мишин планирует направить ее в СК РФ, впрокуратуру, МВД и почему-то в РПЦ и требует возбудить против Соловьева дело "об унижении чести и достоинства российских граждан". Под ней подписалось четыре тысячи человек.

Видеоответ на заявления Соловьева подготовила накануне пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. По ее словам, Навальный, находящийся в спецприемнике, "пришел в ярость", увидев расшифровку видео с Соловьевым.

Телеканал "Дождь" смонтировал ролик, составленный из ответов участников митинга Соловьеву. "Журналист и ведущий не имеет права опускаться до оскорблений, ведь даже мы, "мажоры", себе такого не позволяем", - поучает телеведущего блогер и бариста Юрий Кривов.

"И со своей стороны, со стороны "двух процентов дерьма и гопников", я хочу сказать, что если я и хожу на митинги, то это не потому, что я не люблю Россию и полностью поддерживаю Алексея Навального, а потому, что я хочу быть услышанным и реально искренне верю в светлое будущее нашей страны", - подчеркивает участник митинга.

"Это дети тех, кого борьба с коррупцией взяла за задницу"

"Они все стильненькие. А почему? Потому что они дети коррупционеров. Это дети тех, кого борьба с коррупцией взяла за задницу, у кого наверняка кто-то из родителей уже сидит либо под условным сроком, у кого образ власти пошатнулся. Раньше они были во власти, а теперь их семьи вылетели", - завил Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM".

По словам ведущего, Навальный вывел "своих гопников" и "мажористых придурков" не против Путина, а против обычных людей.

При этом, по мнению Соловьева, в акции протеста в Москве приняли участие максимум два процента от тех, кто вышел на Тверскую площадь, чтобы отпраздновать День России: "Вот эти два процента дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?! Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа".