МВД России заявило о поимке похитивших миллиард рублей хакеров

МВД России заявило о раскрытии деятельности межрегиональной хакерской группировки, похитившей с банковских счетов более миллиарда рублей (16,5 млн долларов).

В группировку входили представители 17 регионов страны, сообщила в среду официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, операция против хакеров началась еще в 2016 году, а в конце января полиции и спецслужбам удалось выйти на след еще девяти подозреваемых.

"В мае 2016 года в результате эффективного взаимодействия МВД и ФСБ России проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны, и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей", - сказала Волк.

Имена подозреваемых и организации, подвергшиеся атакам, в МВД не называют. Источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что речь идёт о членах хакерской группы "Lurk".

Помимо незаконного проникновения в банковские системы, хакеры взламывали объекты стратегических промышленных предприятий России.

По словам Волк, в настоящий момент к уголовной ответственности привлечены 27 организаторов и участников группы, 19 из них взяты под стражу.

Полицейские провели обыски по 34 адресам, изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также 4,5 миллиона рублей и холодное оружие.

Согласно данным Центробанка, российские банки потеряли в результате хакерских атак в прошлом году около двух миллиардов рублей.