МВД России связало с "группами смерти" один процент подростковых самоубийств

В России лишь один процент самоубийств подростков связан с так называемыми «группами смерти» в соцсетях.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов, передает «Интерфакс».

«Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье», — сказал он, отметив, что по этим причинам совершается 30 процентов самоубийств подростков в России.

Гайдов подчеркнул, что МВД уделяет особое внимание распространению «групп смерти». В прошлом году, по его словам, было заблокировано около пяти тыс. ссылок на соответствующие страницы.

По информации МВД, в России в 2016 году зафиксировано 720 самоубийств подростков, а в 2015-м — 685.

В начале марта Роскомнадзор сообщил, что начала 2017 года было заблокировано более четырех тыс. групп и страниц, содержащих суицидальную тематику.

Незадолго до этого на одного из администраторов подобной «группы смерти» Филиппа Будейкина завели уголовное дело о склонении к самоубийству 16-летней жительницы Астрахани.

Следствие считает, что Будейкин весной 2016 года отправлял девушке сообщения с призывом совершить самоубийство. Самого самоубийства не произошло. Сам Будейкин сейчас находится под арестом.

Следственный комитет начал проверять «группы смерти» в мае 2016 года после публикации в «Новой газете», посвященной сообществам, в которых, по мнению автора материала, подростков убеждают в необходимости покончить с собой.