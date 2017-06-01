МВД РФ: действия при задержании читавшего стихи мальчика правомерны

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Телеканал "Дождь"
четверг, 1 июня 2017 г. 12:57
Замминистра МВД России Игорь Зубов назвал правомерными действия сотрудников полиции, задержавших в центре Москвы мальчика, читавшего стихи передает «Интерфакс».
© Sputknik/Scanpix

«В целом, требование сотрудников было правомерным», — отметил Зубов.

Он также предложил ввести в России «презумпцию доверия» к сотрудникам правоохранительных органов. В таком случае их действия априори будут считаться правомерными до тех пор, пока это не будет опровергнуто в суде.

«А если он предъявляет законные требования - любой гражданин обязан их исполнить. Обязан!», — сказал Зубов.

Полиция 26 мая задержала 10-летнего ребенка, который читал стихи на Арбате. Перед ним стояла сумка для сбора денег. Сначала полицейские объяснили задержание мальчика тем, что он занимался попрошайничеством. Позже в полиции сказали, что рядом с ребенком не было взрослых, поэтому они решили, что он потерялся.

После задержания в отделение полиции приехали отец и мачеха ребенка, а также председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Ночью 27 мая мальчика отпустили домой вместе с родителями.

Следственный комитет начал проверку действий всех, кто принимал участие в истории с задержанием. Ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников полиции и примет решение о направлении административного материала в отношении родителей.

Кроме того, на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить задержавших ребенка полицейских за превышение должностных полномочий.

Мать задержанного мальчика подала заявление в полицию на его мачеху Кристину Скавронски. По ее мнению, Скавронски вовлекала мальчика в попрошайничество. В своем заявлении она указала, что ребенок ранее уже собирал деньги за выступления на улице и мать просила его отца Илью Скавронски прекратить это.

Телеканал "Дождь"
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