Мужчина, взявший заложницу на западе Москвы, покончил с собой

Женщина, по словам Ивановой, была освобождена.
Инцидент произошел на западе Москвы в ночь на 27 декабря. Согласно МВД и СКР, огонь по полицейским был открыт после того, как они попытались провести у мужчины обыска в рамках уголовного дела. Также были ранены двое сотрудников ГБУ "Жилищник", которые присутствовали при следственных действиях.
После этого мужчина скрылся в одной из квартир многоэтажного жилого дома на западе Москвы и взял в заложники женщину.
Согласно представителю СКР Юлии Ивановой, инцидент произошел в жилом доме на улице Ельнинская.
Следователи возбудили дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц", а также "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "захват заложников".