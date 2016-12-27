Мужчина, взявший заложницу на западе Москвы, покончил с собой

В Москве мужчина, который в ночь на вторник ранил трех полицейских и взял в заложницы женщину, покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского отделения Следственного комитета Юлия Иванова.

Женщина, по словам Ивановой, была освобождена.

Инцидент произошел на западе Москвы в ночь на 27 декабря. Согласно МВД и СКР, огонь по полицейским был открыт после того, как они попытались провести у мужчины обыска в рамках уголовного дела. Также были ранены двое сотрудников ГБУ "Жилищник", которые присутствовали при следственных действиях.

После этого мужчина скрылся в одной из квартир многоэтажного жилого дома на западе Москвы и взял в заложники женщину.

Согласно представителю СКР Юлии Ивановой, инцидент произошел в жилом доме на улице Ельнинская.

Следователи возбудили дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц", а также "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "захват заложников".