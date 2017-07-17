Муж Семенович сбежал из России из-за подозрений в причастности к делу полковника Захарченко

Гражданский муж российской фигуристки и певицы Анны Семенович Иван Станкевич покинул Россию после того, как его заподозрили в причастности к делу полковника Дмитрия Захарченко, у которого изъяли более восьми миллиардов рублей наличными.

По данным «Росбалт», в настоящее время он находится на Кипре, где планирует получить гражданство.

По версии следователей, Станкевич и владелец ряда фирм, сотрудничавших с РЖД, Борис Ушерович были связаны с четырьмя банками, которые выдавали Захарченко крупные суммы валюты в упаковке ФРС США.

Подозреваемые были вызваны на допрос в СК РФ, однако оба не явились к следователям. По данным издания, Ушерович также уехал на Кипр.

Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. На следующий день при обыске в квартире его родной сестры оперативники обнаружили 8,5 млрд рублей наличными, а затем источники «Росбалта» и «Коммерсанта» сообщили, что ФСБ располагает информацией о счетах отца Захарченко в швейцарских банках, на которых хранится по меньшей мере 300 млн евро. В апреле Виктор Захарченко также был помещен под арест.