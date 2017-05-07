Музей Ельцина признан Европейским музеем года - 2017

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Deutsche Welle
воскресенье, 7 мая 2017 г. 17:04
Музей Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" и получил приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Такая награда впервые присуждается российскому музею.
Borisas Jelcinas
© RIA/Scanpix

Музей бывшего президента России Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "Европейский музей год" (EMYA) и получил один из важнейших призов конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил интернет-портал yeltsin.ru. В пресс-релизе отмечается, что это - первый случай, когда такая награда присуждается российскому музею.

В наградном дипломе указывается, что Музей Ельцина "производит убедительное впечатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем мультимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, отлично организованных временных выставок". В документе также констатируется, что "Ельцин Центр - это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников, он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России".

Конкурс музейных инноваций

Кеннет Хадсон учредил EMYA в 1977 году как конкурс музейных инноваций. В жюри входят музейные профессионалы, журналисты, дизайнеры. В центре внимания судей - не музейные коллекции, а их интерпретация и представление, работа с аудиториями и отношение к посетителям.

В списке номинантов в 2017 году присутствовали 46 музеев из 24 стран Европы. Вручение наград и чествование победителей состоялось 6 мая в Музее Мимара в хорватском Загребе.

Deutsche Welle
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Музей Ельцина признан Европейским музеем года - 2017 (28)

Borisas Jelcinas
Музей Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" и получил приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Такая награда впервые присуждается российскому музею.

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