Мост Кадырова в Петербурге "переименовали" в "Ахматовский"

Издание со ссылкой на очевидцев отмечает, что мост был «переименован» в ночь с 17 на 18 июня, днем картонные буквы были сломаны неизвестными.
В мае прошлого года мост в Красносельском районе Петербурга назвали в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Несмотря на протесты жителей, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко губернатор подписал соответствующее постановление.
Осенью на мосту появилось граффити, на котором была изображена Анна Ахматова с цитатой из ее стихотворения «Нет, это не я, это кто-то другой страдает».
Кто ходит гулять по утрам, тот поступает мудро. Наконец-то тепло и лето)) Борьба за название моста через Дудергофский канал. Власти придумали #мосткадырова , молодежь активно предлагает "Ахматовский" мост. Люди против, властям и рыбакам по фиг! 😂😂😂 #кадыровмост #ахматовскиймост #какойещемост #летоспб #красота ) 😋😚😚