Мост Кадырова в Петербурге "переименовали" в "Ахматовский"

В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова появилась табличка «Ахматовский» и профиль поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание со ссылкой на очевидцев отмечает, что мост был «переименован» в ночь с 17 на 18 июня, днем картонные буквы были сломаны неизвестными.

В мае прошлого года мост в Красносельском районе Петербурга назвали в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Несмотря на протесты жителей, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко губернатор подписал соответствующее постановление.

Осенью на мосту появилось граффити, на котором была изображена Анна Ахматова с цитатой из ее стихотворения «Нет, это не я, это кто-то другой страдает».



