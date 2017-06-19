Мост Кадырова в Петербурге "переименовали" в "Ахматовский"

Телеканал "Дождь"
понедельник, 19 июня 2017 г. 11:45
В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова появилась табличка «Ахматовский» и профиль поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает «Фонтанка».
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Издание со ссылкой на очевидцев отмечает, что мост был «переименован» в ночь с 17 на 18 июня, днем картонные буквы были сломаны неизвестными.

В мае прошлого года мост в Красносельском районе Петербурга назвали в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Несмотря на протесты жителей, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко губернатор подписал соответствующее постановление.

Осенью на мосту появилось граффити, на котором была изображена Анна Ахматова с цитатой из ее стихотворения «Нет, это не я, это кто-то другой страдает».

Кто ходит гулять по утрам, тот поступает мудро. Наконец-то тепло и лето)) Борьба за название моста через Дудергофский канал. Власти придумали #мосткадырова , молодежь активно предлагает "Ахматовский" мост. Люди против, властям и рыбакам по фиг! 😂😂😂 #кадыровмост #ахматовскиймост #какойещемост #летоспб #красота ) 😋😚😚

A post shared by Maria Sargheliu (@malivinka) on Jun 18, 2017 at 3:03am PDT


Телеканал "Дождь"
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Мост Кадырова в Петербурге "переименовали" в "Ахматовский"

Мост Кадырова в Петербурге переименовали в Ахматовский
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