Москва заняла второе место по загруженности дорог в мире

Московские водители ежегодно проводят по 91 часу в пробках, это высший показатель среди европейских городов и второй в мире. К такому выводу пришли эксперты американской компании INRIX, изучившие ситуацию на дорогах в 1064 городах 38 стран. Больше всего времени в пробках стоят автомобилисты в Лос-Анджелесе - 104 часа в год, говорится в опубликованном в понедельник, 20 февраля, документе.

При этом более четверти всего времени, которое московские водители проводят за рулем, они стоят в пробках. В Лос-Анджелесе этот показатель вдвое меньше - 12,7 процента.

Кроме того, в пятерке наиболее загруженных городов - Нью-Йорк (89 часов), Сан-Франциско (83 часа) и столица Колумбии Богота (80 часов).

В европейском рейтинге за Москвой следуют Лондон (73 часа), Париж (65 часов), Стамбул (59 часов), Краснодар (56 часов), Цюрих, Санкт-Петербург, Сочи, Мюнхен и Нижний Новгород (все города около 50 часов).