Москва требует объяснений: США включили россиян в корейский санкционный список

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bbcrussian.com
суббота, 3 июня 2017 г. 16:44
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков потребовал от США разъяснений из-за того, что россияне попали под санкции Вашингтона против Северной Кореи.
Rusijos atstovas JT Vladimiras Safronkovas
© Reuters / Scanpix

Выступление Сафронкова прозвучало на заседании Совбеза ООН, где Россия проголосовала за расширение санкций ООН против КНДР.

Тем не менее, российский дипломат потребовал разъяснений, почему США, которые расширили и собственные санкции в отношении Пхеньяна, включили в них три российские компании и одного гражданина. "Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование", - подчеркнул Сафронков.

Власти США ввели новые санкции против КНДР 1 июня. Под них, в частности, попали российские компании Ardis-Bearings LLC, АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), принадлежащая экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, и ее дочернее предприятие АО "ННК-Приморскнефтепродукт". Кроме того, санкции введены против российского предпринимателя Игоря Мичурина.

Все счета и активы попавших под санкции граждан и компаний на территории США подлежат заморозке, а американским гражданам и фирмам запрещено заключать с ними сделки.

Худайнатов заявил ТАСС, что шокирован санкциями против его компаний. Российский МИД уже осудил включение российских компаний в санкционный список США.

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Москва требует объяснений: США включили россиян в корейский санкционный список (12)

Rusijos atstovas JT Vladimiras Safronkovas
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