Москва требует объяснений: США включили россиян в корейский санкционный список

Выступление Сафронкова прозвучало на заседании Совбеза ООН, где Россия проголосовала за расширение санкций ООН против КНДР.
Тем не менее, российский дипломат потребовал разъяснений, почему США, которые расширили и собственные санкции в отношении Пхеньяна, включили в них три российские компании и одного гражданина. "Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование", - подчеркнул Сафронков.
Власти США ввели новые санкции против КНДР 1 июня. Под них, в частности, попали российские компании Ardis-Bearings LLC, АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), принадлежащая экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, и ее дочернее предприятие АО "ННК-Приморскнефтепродукт". Кроме того, санкции введены против российского предпринимателя Игоря Мичурина.
Все счета и активы попавших под санкции граждан и компаний на территории США подлежат заморозке, а американским гражданам и фирмам запрещено заключать с ними сделки.
Худайнатов заявил ТАСС, что шокирован санкциями против его компаний. Российский МИД уже осудил включение российских компаний в санкционный список США.