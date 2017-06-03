Москва требует объяснений: США включили россиян в корейский санкционный список

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков потребовал от США разъяснений из-за того, что россияне попали под санкции Вашингтона против Северной Кореи.

Выступление Сафронкова прозвучало на заседании Совбеза ООН, где Россия проголосовала за расширение санкций ООН против КНДР.

Тем не менее, российский дипломат потребовал разъяснений, почему США, которые расширили и собственные санкции в отношении Пхеньяна, включили в них три российские компании и одного гражданина. "Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование", - подчеркнул Сафронков.

Власти США ввели новые санкции против КНДР 1 июня. Под них, в частности, попали российские компании Ardis-Bearings LLC, АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), принадлежащая экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, и ее дочернее предприятие АО "ННК-Приморскнефтепродукт". Кроме того, санкции введены против российского предпринимателя Игоря Мичурина.

Все счета и активы попавших под санкции граждан и компаний на территории США подлежат заморозке, а американским гражданам и фирмам запрещено заключать с ними сделки.

Худайнатов заявил ТАСС, что шокирован санкциями против его компаний. Российский МИД уже осудил включение российских компаний в санкционный список США.