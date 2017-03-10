Москва попросила США объяснить публикации WikiLeaks о хакерах ЦРУ

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Телеканал "Дождь"
пятница, 10 марта 2017 г. 18:10
Россия ожидает от спецслужб США разъяснений в связи с публикацией WikiLeaks документов ЦРУ.
Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
© RIA/Scanpix

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

«Я думаю, что самое страшное в другом — этими технологиями, которые утекли, могут воспользоваться террористические организации, с которыми мы пытались бороться. Страшно именно это, если эта информация подтвердится, а очень хочется, чтобы в Вашингтоне спецслужбы ответили полноформатно и полноценно на опубликованные документы. Если это все подтверждается, то эта информация несет огромную угрозу миру и безопасности», — сказала она.

Утечка материалов может повлиять на международные отношения, считает Захарова.

Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, которые связал с деятельностью хакеров ЦРУ. Первая часть материалов получила название Year Zero. В документах говорится о том, что хакеры могли взламывать смартфоны на базе Apple iPhone, Android и Microsoft Windows, а также использовали программу для слежки через телевизоры Samsung.

В WikiLeaks сообщили, что опубликовали менее 1% находящейся в распоряжении проекта информации о действиях ЦРУ.

По данным CNN, в США начали расследование после публикации WikiLeaks.

Телеканал "Дождь"
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