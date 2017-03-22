Москва назвала "бесчеловечным актом" запрет Украины на въезд Самойловой

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Телеканал "Дождь"
среда, 22 марта 2017 г. 18:30
Решение Украины о запрете Юлии Самойловой въезжать в страну является «возмутительным» и «бесчеловечным» актом, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД России Григорий Карасин.
© Sputnik / Scanpix

Служба безопасности Украины запретила российской певице, которая должна была выступить на «Евровидении», въезжать в страну в течение трех лет.

«Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей», — сказал Карасин.

Член комитета по международным делам Совфеда Игорь Морозов призвал отказаться от участия в конкурсе. «Зеркально реагировать на решение украинских властей, запрещая их певцам въезжать в Россию, не следует ни в коем случае. Однако бойкотировать „Евровидение“, которое проводится в националистической стране — вот это наш шаг», — заявил сенатор.

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал решение украинских властей «глупостью» и «ошибкой».

Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин отметил, что решение Украины было «ожидаемым», и предложил не предпринимать ответных мер. «Для меня вообще этой музыки не существует и тем более этого конкурса, — добавил Говорухин. — Все достойные люди предупреждали: не позорьтесь, не позорьтесь, не позорьтесь! Нет, надо было опозориться».

СБУ ранее заявила, что Юлии Самойловой запрещен въезд сроком на три года «на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины». В Киеве допускали, что Самойловой откажут во въезде, еще на прошлой неделе. Такая позиция объяснялась тем, что в 2015 году певица выступала на проходившем в аннексированном Россией Крыму фестивале «Мир спорта и добра».

В украинском законодательстве Крым обозначен как «временно оккупированная территория». Посетить полуостров без последующих санкций со стороны Киева можно только при получении специального разрешения от украинских властей.

Первый канал 12 марта объявил, что Самолйова, имеющая первую группу инвалидности, будет представлять Россию на «Евровидении» в Киеве. Певица должна была выступить с песней Flame Is Burning.

Телеканал "Дождь"
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