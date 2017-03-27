Московский офис ФБК опечатали после обысков

В офисе Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, после обысков изъяли технику, а само помещение опечатали.

Навальный был задержан на антикоррупционной уличной акции, в ходе которой в Москве по неофициальной информации задержали еще около тысячи человек.

О том, что из офиса ФБК изъята техника, а помещение опечатано, сообщили сотрудники фонда. "Из офиса вынесли технику, включая мой ноутбук (по сумке определили)... Сам офис опечатали", - написала юрист ФБК Любовь Соболь.

"Эвакуация здания, задержание сотрудников до утра - все, только бы получить доступ к нашим компьютерам и информации о новых расследованиях", - прокомментировала в "Твиттере" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Официальных сообщений о причине обыска от МВД пока не поступало.

Обыск в ФБК начался в воскресенье одновременно с крупной несанкционированной акцией протеста в центре Москвы. Через этот офис была организована прямая трансляция с аналогичных акций, проходивших по всей стране. Все сотрудники московского офиса ФБК были задержаны.

Директор фонда Роман Рубанов сообщил, что следственные действия ведутся по подозрению в нарушении статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сам Алексей Навальный был задержан на воскресной акции на Тверской улице и находится в ОВД. Сотрудники ФБК сообщили о задержании и других своих коллег - в том числе тех, кто на протестную акцию не ходил.

По информации сайта "ОВД-Инфо", общее число задержанных после воскресной акции в Москве превысило тысячу человек. Волну задержаний называют крупнейшей в постсоветской истории России.

На большинство задержанных составили административные протоколы по статьям о нарушении правил проведения митингов и неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. После составления протоколов задержанных отпустили, часть осталась ночевать в ОВД.

Для сравнения, после протестов на Болотной площади в 2012 году, давших старт так называемому "Болотному делу", официально сообщалось о задержании чуть более 400 демонстрантов.

Акции против коррупции, организованные по призыву Алексея Навального, прошли 26 марта по всей стране. Поводом для протеста стало расследование фонда Навального о недвижимости и имуществе, которые якобы связаны с премьер-министром Дмитрием Медведевым.