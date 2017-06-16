Мосгорсуд сократил срок ареста Навального на пять суток

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bbcrussian.com
пятница, 16 июня 2017 г. 18:50
Мосгорсуд рассмотрел жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение Симоновского районного суда, арестовавшего его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов, и сократил срок административного ареста на пять суток.
© Reuters / Scanpix

Судья приняла во внимание доводы защиты о том, что политик нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей.

Оснований для отмены ареста судья не увидела. Ходатайство о прекращении дела было отклонено.

"Я даже в дежурной части сказал: "Сейчас мне скинут пять суток", - прокомментировал решение суда сам Навальный.

Навальный был задержан в подъезде своего дома 12 июня - в день, когда в Москве и других городах России проходили протестные акции.

Накануне он призвал сторонников собраться на Тверской вопреки ранее достигнутым с московской мэрией договоренностям о проведении акции на проспекте Сахарова. Политик объяснил это тем, что сразу несколько компаний по требованию столичных властей отказались организовать на проспекте Сахарова сцену и звук.

Симоновский районный суд признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия и назначил ему 30 суток административного ареста.

Защита Навального утверждала, что он "не является субъектом правонарушения", поскольку не он был организатором мероприятия.

В понедельник на несогласованных акциях в Москве, Петербурге и других российских городах было задержано более 1000 человек.

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