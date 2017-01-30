Мосгорсуд отклонил жалобу Улюкаева на домашний арест

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - цитирует ТАСС судью.

Защита Улюкаева пыталась обжаловать решение суда от 10 января этого года. Тогда срок домашнего ареста бывшему министру был продлен на три месяца до 15 апреля этого года.

Адвокаты Улюкаева добивались освобождения его из-под стражи. Защита также просила разрешить министру прогулки и посещение врачей. Суд в этом также отказал.

В ходе заседания суда следователь заявил, что Улюкаев, находясь на свободе, может покинуть территорию России или уничтожить доказательства по делу. Следователь также опасается, что Улюкаев может повлиять на свидетелей, включая своих бывших подчиненных.

Бывший министр может выйти из дома только по письменному разрешению следователя, поясняют РИА Новости. Ему запрещено общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

15 ноября Следственный комитет России сообщил о задержании Улюкаева, который тогда занимал должность министра. В заявлении СКР говорится, что он был задержан при получении взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" купить государственный пакет "Башнефти".

В этот же день президент России Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия. Позже пост министра экономического развития занял Максим Орешкин, который ранее был заместителем министра финансов.

Сам Улюкаев отрицает свою вину.

Следствие по делу Улюкаева продлено до 15 мая. В судебного заседания в начале января следователь отметил, что против Улюкаева дали показания сотрудники минэкономразвития и подчиненного ведомству росимущества. Следователь отметил, что статус людей, проходящих по делу, может со временем измениться.

Многие эксперты и экономисты, лично знакомые с Улюкаевым, обратили внимание на целый ряд странностей в этом деле.

Юристы, занимающиеся вопросами приватизации, пояснили, что минэкономразвития в целом не мог повлиять на ход сделки по продаже госпакета "Башнефти". Оценку стоимости пакета осуществлял банк ВТБ, а на всех находящихся в открытом доступе документах стоит подпись премьер-министра Дмитрия Медведева.