Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Белых

 (4)
bbcrussian.com
среда, 12 апреля 2017 г. 19:50
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, признав законным постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста Белых на три месяца, принятое 22 марта.
© Sputnik

О задержании экс-губернатора стало известно 24 июня 2016 года. В СКР сообщили что Белых задержан в Москве при получении взятки в особо крупном размере. Ее размер ведомство оценило в 400 тысяч евро.

На следующий день Белых был арестован Басманным судом, а спустя еще три дня отправлен президентом Владимиром Путиным в отставку "в связи с утратой доверия".

Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели.

29 марта СКР завершил следствие по делу экс-губернатора. Тогда же стало известно о втором деле против Белых, в рамках которого СКР обвинил его в получении еще 600 тысяч евро во взятках в период с 2012 по 2016 год.

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов тогда прокомментировал новые обвинения, заявив, что об эпизоде было известно ещё в сентябре 2016 года.

"Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда истекает срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод", - добавил он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Тиллерсон сожалеет о недостатке доверия между США и Россией

Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выразил разочарование нынешним уровнем американо-российских двусторонних отношений.

Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Белых (4)

Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Белых
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, признав законным постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста Белых на три месяца, принятое 22 марта.

Президент Путин принял в Кремле Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова (148)

Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин пригрозил отбирать у мигрантов гражданство РФ за экстремизм (9)

S. Šoigu, V. Putinas ir A. Bortnikovas.
Владимир Путин заявил, что российские власти найдут возможность лишать гражданства страны тех россиян, которым оно было дано решением властей, но которые затем вступили в ряды экстремистских организаций.

Число погибших в петербургском метро увеличилось до 15 человек (12)

Teroro aktas Sankt Peterburge
Количество погибших в теракте в петербургском метрополитене увеличилось до 15-ти человек. 12 апреля стало известно, что в клинике Военно-Медицинской академии скончался один из пострадавших
Facebook друзья
Rambler's Top100