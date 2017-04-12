Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Белых

О задержании экс-губернатора стало известно 24 июня 2016 года. В СКР сообщили что Белых задержан в Москве при получении взятки в особо крупном размере. Ее размер ведомство оценило в 400 тысяч евро.
На следующий день Белых был арестован Басманным судом, а спустя еще три дня отправлен президентом Владимиром Путиным в отставку "в связи с утратой доверия".
Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели.
29 марта СКР завершил следствие по делу экс-губернатора. Тогда же стало известно о втором деле против Белых, в рамках которого СКР обвинил его в получении еще 600 тысяч евро во взятках в период с 2012 по 2016 год.
Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов тогда прокомментировал новые обвинения, заявив, что об эпизоде было известно ещё в сентябре 2016 года.
"Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда истекает срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод", - добавил он.