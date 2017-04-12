Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Белых

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, признав законным постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста Белых на три месяца, принятое 22 марта.

О задержании экс-губернатора стало известно 24 июня 2016 года. В СКР сообщили что Белых задержан в Москве при получении взятки в особо крупном размере. Ее размер ведомство оценило в 400 тысяч евро.

На следующий день Белых был арестован Басманным судом, а спустя еще три дня отправлен президентом Владимиром Путиным в отставку "в связи с утратой доверия".

Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели.

29 марта СКР завершил следствие по делу экс-губернатора. Тогда же стало известно о втором деле против Белых, в рамках которого СКР обвинил его в получении еще 600 тысяч евро во взятках в период с 2012 по 2016 год.

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов тогда прокомментировал новые обвинения, заявив, что об эпизоде было известно ещё в сентябре 2016 года.

"Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда истекает срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод", - добавил он.