Мощной кибератаке подверглись российские компании

 (3)
NEWSru.com
вторник, 27 июня 2017 г. 18:50
Компьютерные серверы "Роснефти" подверглись мощной хакерской атаке, сообщил официальный Twitter компании. Немногим позже начали поступать сообщения о заражении вирусом других компаний.
© Shutterstock

В связи с кибератакой "Роснефть" уже обратилась в правоохранительные органы. В компании надеются, что произошедшее никак не связано с текущими судебными процедурами.

Между тем в последовавших сообщениях в Twitter компания сообщила, что "Роснефть" и ее дочерние общества работают в штатном режиме. "Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РБК, что большинство серверов компании имеет надежную защиту, и заверил, что компания разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему.

Собеседник в правоохранительных органах, в свою очередь, рассказал изданию, что компьютеры "Роснефти" поразил вирус, похожий по своему действию на WannaCry, 12 мая атаковавший компьютеры в разных точках мира.

"Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к "Башнефти", пишут, что вирусом-вымогателем заражены все компьютеры "Башнефти" (включая НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добычу" и управление "Башнефти"). Вирус предупредил пользователей, что все их файлы заражены, а попытки самостоятельного восстановления - бесполезны.

"Вирус вначале отключил доступ к порталу, к внутреннему мессенджеру Skype for business, к MS Exchange, значения не придали, думали, просто сетевой сбой, далее компьютер перезагрузился с ошибкой. "Умер" жесткий диск, следующая перезагрузка уже показала красный экран", - рассказал газете один из сотрудников "Башнефти".

На экране пользователям было предложено перевести 300 долларов в биткоинах по указанному адресу, после чего им на электронную почту будет выслан ключ для разблокировки компьютеров. Все работники получили распоряжение выключить компьютеры.

Источник РБК в "Роснефти" подтвердил, что на экранах компьютеров сотрудников компании появилось сообщение с вирусом. В "Башнефти" это, по его словам, произошло только на части компьютеров.

При этом сотрудник одной из дочек "Роснефти", которая занимается шельфовыми проектами, рассказал, что компьютеры не выключались, а экраны с красным текстом появились не у всех сотрудников. "Тем не менее в компании коллапс, работа остановлена", - пишет РБК со ссылкой на источник. Собеседники также отмечают, что в офисе "Башнефти" в Уфе полностью выключили все электричество.

"Ведомости" добавляют, что вирусом-шифровальщиком заражены все компьютеры компании (включая НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добычу" и управление "Башнефти"). Шифровальщик предупредил пользователей, что все их файлы заражены, а попытки самостоятельного восстановления - бесполезны.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Мощной кибератаке подверглись российские компании (3)

Мощной кибератаке подверглись российские компании
Компьютерные серверы "Роснефти" подверглись мощной хакерской атаке, сообщил официальный Twitter компании. Немногим позже начали поступать сообщения о заражении вирусом других компаний.

"Роснефть" сообщила об атаке хакеров на свои серверы (2)

Роснефть сообщила об атаке хакеров на свои серверы
Серверы "Роснефти" подверглись масштабной хакерской атаке, сообщает нефтяная компания в "Твиттере". Компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, добыча и подготовка нефти не останавливались.

На процессе по делу об убийстве Немцова удалили двоих присяжных (2)

На процессе по делу об убийстве Немцова удалили двоих присяжных
На процессе по делу об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова перед самым вынесением вердикта из коллегии присяжных были удалены сразу два заседателя, сообщает корреспондент Би-би-си Виктор Нехезин из зала суда.

На фоне угрозы блокировки Telegram вышел на первое место в App Store

telegram
На фоне угроз Роскомнадзора заблокировать Telegram приложение мессенджера для iOS вышло на первое место по популярности среди бесплатных программ в российском магазине App Store, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные системы аналитики приложений App Annie.

В РПЦ назвали анонимность в интернете "дефицитом ответственности"

Kompiuteris
Заместитель председателя синодального отдела Русской православной церкви по связям с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что анонимность в интернете чаще всего означает "дефицит ответственности".
Facebook друзья
Rambler's Top100