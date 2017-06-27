Мощной кибератаке подверглись российские компании

Компьютерные серверы "Роснефти" подверглись мощной хакерской атаке, сообщил официальный Twitter компании. Немногим позже начали поступать сообщения о заражении вирусом других компаний.

В связи с кибератакой "Роснефть" уже обратилась в правоохранительные органы. В компании надеются, что произошедшее никак не связано с текущими судебными процедурами.

Между тем в последовавших сообщениях в Twitter компания сообщила, что "Роснефть" и ее дочерние общества работают в штатном режиме. "Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РБК, что большинство серверов компании имеет надежную защиту, и заверил, что компания разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему.

Собеседник в правоохранительных органах, в свою очередь, рассказал изданию, что компьютеры "Роснефти" поразил вирус, похожий по своему действию на WannaCry, 12 мая атаковавший компьютеры в разных точках мира.

"Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к "Башнефти", пишут, что вирусом-вымогателем заражены все компьютеры "Башнефти" (включая НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добычу" и управление "Башнефти"). Вирус предупредил пользователей, что все их файлы заражены, а попытки самостоятельного восстановления - бесполезны.

"Вирус вначале отключил доступ к порталу, к внутреннему мессенджеру Skype for business, к MS Exchange, значения не придали, думали, просто сетевой сбой, далее компьютер перезагрузился с ошибкой. "Умер" жесткий диск, следующая перезагрузка уже показала красный экран", - рассказал газете один из сотрудников "Башнефти".

На экране пользователям было предложено перевести 300 долларов в биткоинах по указанному адресу, после чего им на электронную почту будет выслан ключ для разблокировки компьютеров. Все работники получили распоряжение выключить компьютеры.

Источник РБК в "Роснефти" подтвердил, что на экранах компьютеров сотрудников компании появилось сообщение с вирусом. В "Башнефти" это, по его словам, произошло только на части компьютеров.

При этом сотрудник одной из дочек "Роснефти", которая занимается шельфовыми проектами, рассказал, что компьютеры не выключались, а экраны с красным текстом появились не у всех сотрудников. "Тем не менее в компании коллапс, работа остановлена", - пишет РБК со ссылкой на источник. Собеседники также отмечают, что в офисе "Башнефти" в Уфе полностью выключили все электричество.

"Ведомости" добавляют, что вирусом-шифровальщиком заражены все компьютеры компании (включая НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добычу" и управление "Башнефти"). Шифровальщик предупредил пользователей, что все их файлы заражены, а попытки самостоятельного восстановления - бесполезны.