Морской парад в Петербурге пройдет, но при уменьшенном числе кораблей

В Петербурге опровергли слухи об отмене морской части парада на фоне сообщений СМИ об уходе судов из Невы для наблюдения за американским эсминцем, который приблизился к территориальным водам России. Источник РИА "Новости" заявил, что парад пройдет, но придется уменьшить число участвующих в нем кораблей.

О внезапном уходе из Петербурга почти всех военных судов, которые встали на рейд там в преддверии парада Победы, сообщало издание "Фонтанка". Корабли вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney, который приблизился к внутренним российским водам.

Руководитель движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев не стал опровергать эту информацию, но в интервью РИА заверил, что у Балтфлота достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать угрозу, не отменяя парад.

"Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить - фейком местных журналистов… У Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника", - заявил капитан Ненашев.

По данным Ненашева, сокращение количества участвующих в параде кораблей Балтийского флота связано с организационными вопросами. "Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки. Количество кораблей 9 мая будет традиционным - до 10 единиц. Большее количество кораблей в этом году будет продемонстрировано на День ВМФ в июле этого года", - указал он.