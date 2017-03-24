Митинги Навального против коррупции согласовали с властями в 24 городах.

Телеканал "Дождь"
пятница, 24 марта 2017 г. 18:38
Антикоррупционные митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовали в 24 городах из 100 заявленных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
Aleksejus Navalnas
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Согласованные акции пройдут в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Новокузнецке, Омске, Магниторске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске.

Одним из самых массовых может стать московский митинг, который не согласован с властями города. Прокуратура Москвы уже предупредила организаторов и участников несогласованной акции 26 марта о недопустимости нарушений закона.

Сам Навальный назвал законным проведение митинга в Москве. Он отметил, что власти не предоставили ему альтернативную площадку для проведения митинга. «А Конституционный Суд России прямо говорит нам: если альтернативного места не предлагают, то можете приходить на основное место. Считается, что это автоматическое согласование», — сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Навального «провокацией», а МВД сняло с себя ответственность за «негативные последствия» для участников акции на Тверской.

Цель акции, по словам Навального, привлечь внимание к расследованию Фонда борьбы с коррупцией о Дмитрии Медведеве. В фильме и сопровождающих в нем документах говорится о том, что Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет крупным имуществом: недвижимостью, яхтами, агрокомплексом и винодельнями.

Телеканал "Дождь"
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Россия

Митинги Навального против коррупции согласовали с властями в 24 городах.

Aleksejus Navalnas
Антикоррупционные митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовали в 24 городах из 100 заявленных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

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