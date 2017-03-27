Миша Улыбка. В России судят "ангарского маньяка", который превзошел Чикатило

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение бывшему милиционеру из Ангарска (Иркутская область) Михаилу Попкову в совершении еще 60 убийств женщин. В январе 2015-го за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин Иркутским областным судом Попков был осужден к пожизненному лишению свободы.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После этого Попков еще раз предстанет перед судом за совершенные преступления.

В январе 2017 года стало известно, что Попков, известный как "Ангарский маньяк", признался еще в 60 убийствах, совершенных с 1992 по 2007 годы. Тогда же Попкову вменили 25 преступных эпизодов.

По данным следствия, всего за 20 лет жертвами маньяка по кличке Миша Гуинплен на территории Иркутской области стали 84 женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Возраст потерпевших варьируется от 16 до 40 лет, их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Подробности нового расследования держатся в тайне; известно только, что новые эпизоды охватывают промежуток с 1992-го по 2010-й, — ранее считалось, что Попков убивал с 1994-го по 2000-й. Если его вина будет доказана, он станет самым кровавым серийным убийцей в истории современной России: у Андрея Чикатило, ростовского убийцы и насильника, — 53 доказанных убийства.

Ранее в ходе расследования и первого суда над маньяком было установлено, что убивал он с 1992 по 2010-й. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили в лесных массивах вдоль трасс. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь "распутных женщин", а потому называл себя Чистильщиком, сообщает Lenta.ru.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем. Следователям удалось выйти на преступника благодаря экспертизе ДНК. В январе 2015 года суд приговорил Попкова к пожизненному заключению за убийство 22 женщин в период с 1994 по 2000 год.

Согласно выводам экспертов, Попков не страдал и не страдает хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.

В период совершения убийств у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы его лишать возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Эксперт-сексолог пришел к выводу, что у Попкова обнаруживается гомицидомания с садистскими элементами, передает Newsru.com.

Милиционер и таксист

Серийный убийца в милицейских погонах Михаил Попков наводил ужас на Ангарск больше 20 лет. Как следует из результатов первого расследования, в 1994-2000 годах в общественных местах Ангарска "при неустановленных обстоятельствах в вечернее и ночное время пропадали женщины".

Впоследствии их тела с признаками изнасилования и насильственной смерти обнаруживались на территории города, а также Ангарского, Усольского и Иркутского районов.

Погибшими в основном являлись молодые женщины. Ранее в полиции также подчеркивали, что "почти все жертвы на момент убийства были пьяны". Их обнаженные тела находили около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, на городских кладбищах.

1997–1998 годы считаются самыми кровавыми в биографии Попкова, ангарские оперативники говорят, что в то время он "вошел во вкус". Только вдоль Московского — или, как его еще здесь называют, "кандального" — тракта, где лес подступает к самой дороге, были найдены сразу несколько жертв маньяка.

Большая часть жертв скончались от ранений на месте, еще три умерли в больнице. "Ангарский маньяк" убивал девушек при помощи топора, ножа, шила или отвертки, нанося не менее десятка ударов. Он также применял удавку. Одной из потерпевших полицейский вырезал сердце.

Обычно жертвами преступника становились женщины, возвращавшиеся поздним вечером из гостей или из баров, а также выходившие из дома в магазин за спиртным.

"В том единственном случае, когда жертва оказалась трезвой, она не была изнасилована. Потерпевшую сначала задушили шарфом, ножевые удары нанесли уже мертвой", — отмечали в полиции.

Милиционер причастен к трем двойным убийствам, а еще восемь преступлений он совершил, находясь на дежурстве. В одном из эпизодов Попков оставил на месте преступления милицейский жетон, вернулся за ним и добил жертву. Иногда убийца приезжал на место обнаружения тела в составе следственно-оперативной группы.

Выжить удалось лишь двум потерпевшим, которые получили серьезные черепно-мозговые травмы и не смогли опознать "ангарского маньяка".

Попков также подрабатывал таксистом, что помогало ему заводить случайные знакомства с женщинами и потом нападать на них в безлюдных местах. Милицейское руководство знало о том, что Попков подрабатывает таксистом, однако это никаких подозрений не вызывало, а передвижения стража порядка никак не увязывались с обнаружением многочисленных трупов.

О мотивах милиционера-убийцы следователи не говорят. Сам Попков заявил в суде: "Совершая убийства, я руководствовался своими внутренними убеждениями". Во время первого судебного процесса он также пытался выставить себя в роли "санитара", который избавляет общество от аморальных женщин. Позже Попкова прозвали "чистильщиком", хотямногие из жертв маньяка не были похожи на проституток.

Можно предположить, что зверские убийства доставляли Попкову удовольствие, учитывая поставленный ему диагноз — гомицидомания (непреодолимое влечение к убийствам, свойственное психопатам) с садистскими элементами. После расправ у сотрудника милиции Михаила Попкова "наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит".

Все 20 лет преступник тщательно подчищал следы: ни отпечатки пальцев, ни орудия преступления найдены не были. Не подумал он только о следах протекторов шин — и о том, что его можно вычислить в результате ДНК-анализа.

Маньяка искали 14 лет

В 1998 году власти наконец увидели единый "почерк" в убийствах в Ангарске и сформировали следственную группу из работников прокуратуры, УВД и РУБОП, которая занималась поиском "ангарского маньяка". Однако точку в преступлениях поставили не стражи порядка, а случай.

Как признался позднее на допросе сам Михаил Попков, он подхватил венерическое заболевание, которое и избавило его от маниакального желания убивать женщин.

"Я просто запустил болезнь, пытался лечиться самостоятельно, в больницу идти боялся. Последствия дали о себе знать, я стал импотентом, — рассказал следователям подозреваемый. — После этого желание насиловать и убивать потерялось".

Впрочем, потом Попков признался, что продолжал убивать и в "нулевые" годы. Новые эпизоды, в которых он признался, относятся к 1992-2007 годам.

Летом 2000 года расследованием нераскрытых убийств в Ангарске занялся прокурор-криминалист Николай Китаев. Он пришел к выводу, что следствие велось некачественно. В частности, 28 января 1998 года возле поселка Байкальск была найдена без сознания обнаженная несовершеннолетняя девушка. Она была госпитализирована с травмами головы, которые ей причинил неизвестный.

Потерпевшая Светлана М. опознала милиционера-водителя УВД Ангарска в звании старшего сержанта. На следующий день из трех предъявленных ей автомобилей УАЗ-469 Светлана уверенно указала на служебную машину сержанта: она запомнила несколько характерных деталей салона.

Однако следователи ограничились объяснением Попкова, согласно которому он просто внешне похож на преступника. Алиби милиционера формально подтвердила его сожительница.

Китаев отметил, что сержант "пьянствовал и развратничал, заражал жену сифилисом, от которого лечились оба". А их брак был расторгнут. Китаев доложил о своих выводах прокурору Иркутской области Мерзлякову и пообещал найти убийцу в течение шести месяцев, если ему позволят возглавить расследование. Однако руководство решило спустить дело на тормозах. Спустя год Китаев был уволен. Формально это было связано с расформированием транспортных прокуратур. В 2001 году расследование было де-факто приостановлено.

Дело возобновили в 2002 году, когда о серии убийств в Ангарске написал "Московский комсомолец". Статью прочитали генпрокурор РФ Владимир Устинов и министр внутренних дел Борис Грызлов. В том же году в Ангарск отправили группу следователей из Москвы. Но поиски убийцы продолжались еще 10 лет.

По словам бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам Сергея Державина, возглавившего следственную группу, расследование приходилось вести "с нуля". "Практически ни по одному делу не были проведены следственные действия, треть вещдоков была утрачена — и никто ни за что не отвечал", — вспоминает Державин первые месяцы работы в Ангарске. Следствие затянулось еще на 10 лет.

В 2009 году сыщики провели экспертизу мазков спермы, обнаруженной в теле нескольких жертв, и сузили круг подозреваемых до 589 человек, в числе которых был Попков. В марте 2012 года его вызвали на допрос, где попросили сдать слюну для анализа ДНК. Экспертиза показала, что Попков был убийцей. Сыщики очертили круг подозреваемых, поскольку обнаруживали рядом с трупами следы колес автомобиля "Нива". В итоге убийцу стали искать среди владельцев этой автомобильной марки.

23 июня 2012 года Попков был задержан во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Его этапировали в Ангарск, где 25 июня 2012 года городской суд санкционировал его арест. Вскоре Попков предпринял попытку самоубийства.

Из органов внутренних дел Попков уволился в 1998 году, как только получил звание младшего лейтенанта. Находясь на пенсии, офицер работал в частном охранном предприятии. Оттуда он уволился в 2011 году, после чего работал могильщиком и частным таксистом. Кстати, рытьем могил зарабатывал себе на хлеб и отец Михаила Попкова. Он же и брал сына в помощники, так что будущий маньяк копал захоронения с восьмилетнего возраста.

По одной из версий, у Попкова могли быть сообщники. В частности, под подозрение попала супруга экс-милиционера Елена. Сам подследственный тоже говорил, что якобы действовал не один. Однако назвать имя соучастника он отказался.

После задержания Попкова в полиции решили не придавать большого значения тому, что маньяк работал в МВД. "Сейчас не так важно, кем же в конечном счете окажется преступник: бывшим милиционером, военным, врачом или кем-то еще. Главное, чтобы принцип неотвратимости наказания сработал", — говорилось в пресс-релизе ведомства.

В МВД Попков был на хорошем счету. Он являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону, а коллеги называли Попкова Миша Улыбка или Миша Гуинплен, сообщает Meduza.

В ходе первого судебного процесса и сразу после приговора жена и взрослая дочь Попкова поддерживали его, ходили на свидания, носили передачи. Они также выступили в телевизионном шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Супруга и дочь признавались в любви к Попкову и демонстрировали веру в его невиновность.

К настоящему времени обе женщины покинули Ангарск, где дочь Попкова работала школьной учительницей.