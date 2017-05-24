Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов передал российскому президенту Владимиру Путину письмо от театральных деятелей и кинематографистов в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

"Я передал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Серебренникова и его коллектива с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием", - рассказал Миронов журналистам.

В среду в Кремле Путин вручил Миронову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Во вторник утром в доме у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и в здании самого театра прошли обыски, а сам он был вызван на допрос в СКР в качестве свидетеля.

Обыски прошли в рамках дела о хищении средств в особо крупном размере (около 200 млн рублей), выделенных его труппе "Седьмая студия" из федерального бюджета.

Вскоре после начала обысков актриса Чулпан Хаматова на акции возле "Гоголь-центра" зачитала обращение в поддержку Серебренникова. Его подписали более десятка деятелей культуры.

Помимо Хаматовой, письмо подписали актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Юлия Пересельд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Елизавета Боярская, режиссеры Олег Табаков и Марк Захаров, репер Хаски, кинокритик Нина Зархи и многие другие.

В среду гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что также направил Путину письмо, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире Серебренникова.