О вынесенном предупреждении пишет издание «Собеседник» со ссылкой на ответ Минюста.

Издание направило запрос в связи с тем, что фонд не подает положенную по закону отчетность. В Минюсте ответили, что выявленные нарушения фонд должен устранить до 18 сентября, иначе будет либо оштрафован (штраф — до 2000 рублей), либо ликвидирован через суд, пишет «Собеседник» со ссылкой на ответ и.о. начальника главного управления Минюста.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, фонд занимается предоставлением финансовых услуг, издательской деятельностью, операциями с недвижимостью и научными исследованиями. Фонд зарегистрирован по адресу Новинский бульвар 3/1, там же зарегистрирован «Фонд выпускников МГИМО» — у него с фондом Тихоновой общий директор — Семен Шевченко, который отказался отвечать на вопросы «Собеседника».

Еще один фонд Тихоновой — «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика»). В 2016 году фонд потратил 646 миллионов рублей, говорилось в отчетности на сайте Минюста. За год бюджет фонда вырос в полтора раза (в 2015 году «Иннопрактика» потратила 411 миллионов рублей).

В попечительский совет фонда входят глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Интер РАО», сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис Ковальчук и другие.

В 2016 году, по данным СПАРК, фонд заключил контрактов на сумму в 241 миллионов рублей.

Агентства Reuters и Bloomberg называют Тихонову младшей дочерью Путина. По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым — сыном друга Путина Николая Шамалова. Сам президент не подтверждал и не опровергал эту информацию. На пресс-конференции в 2015 году он сказал, что не обсуждает вопросы, связанные с семьей.