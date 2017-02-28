Минюст России сообщил о готовности скорректировать "статью Дадина"

Министерство юстиции России готово разработать поправки в статью 212.1 УК о наказании за неоднократные нарушения на митингах, если об этом попросит правительство.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минюст приступит к корректировке статьи, если получит соответствующее поручение правительства. В ведомстве сослались на закон «О Конституционном суде»: согласно ему, после опубликования постановления КС правительство не позже, чем через шесть месяцев, вносит в Госдуму проект федерального закона об изменениях.

Конституционный суд 10 февраля признал, что статья 212.1 УК требует доработки. Тогда же было решено пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина, который отбывал наказание по этой статье. Позже Верховный суд постановил отменить приговор Дадина. В воскресенье, 26 февраля, он вышел на свободу из ИК №5 Алтайского края.

Дадин был единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его признали виновным в декабре 2015 года и приговорили к трем годам лишения свободы. Позже срок наказания снизили до 2,5 лет.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что считает необходимым исключить статью 212.1 из Уголовного кодекса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта инициатива заслуживает внимания.

Максимальный срок наказания по статье 212.1 УК — пять лет лишения свободы. К ответственности привлекают человека, который нарушил правила проведения публичных мероприятий более двух раз в течение 180 дней.