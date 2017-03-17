Минюст России просит запретить "Свидетелей Иеговы" за экстремизм

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bbcrussian.com
пятница, 17 марта 2017 г. 12:02
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованием признать экстремистской организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретить ее деятельность в стране.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Минюстом России в период с 8 по 27 февраля 2017 года проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в ее уставе целям и задачам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минюст пришел к выводу, что "Свидетели Иеговы" помимо прочего нарушают нормы закона "О противодействии экстремистской деятельности". В связи с этим было подано исковое заявление в Верховный суд о запрете организации.

В пресс-релизе "Свидетелей Иеговы" говорится, что организация пока не получала никаких уведомлений. При этом подчеркивается, что в случае запрета это решение затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" в России, а также общин, объединяющих более 175 тыс. последователей этого вероучения.

Ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин "Свидетелей Иеговы", которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности.

В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги "Чему на самом деле учит библия?", "Приближайся к Иегове" и "Приходи и следуй за мной".

В 2004 году суд в Москве вынес решение о запрете и роспуске общины "Свидетелей Иеговы". Руководство общины было признано виновным в вербовке детей, побуждении верующих к разрыву с семьями и побуждении к самоубийству.

В 2010 году Европейский суд по правам человека признал этот запрет незаконным и обязал российские власти выплатить общине денежную компенсацию.

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