Минюст РФ внес "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов

Как поясняется в документе, постановление о ликвидации и запрете деятельности "Свидетелей Иеговы" принято "на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017 в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
Верховный суд РФ 20 апреля текущего года объявил "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, постановив ликвидировать ее, запретить ее деятельность в России и передать государству имущество всех ее отделений.
Поводом для решения суда стал иск министерства юстиции, поданный в середине марта 2017 года. Тогда же "Свидетели Иеговы" заявили, что обжалуют запрет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).