Минюст РФ внес "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов

Министерство юстиции России внесло "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" и его 395 местных общин в список экстремистских организаций. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте в четверг, 17 августа.

Как поясняется в документе, постановление о ликвидации и запрете деятельности "Свидетелей Иеговы" принято "на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017 в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Верховный суд РФ 20 апреля текущего года объявил "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, постановив ликвидировать ее, запретить ее деятельность в России и передать государству имущество всех ее отделений.

Поводом для решения суда стал иск министерства юстиции, поданный в середине марта 2017 года. Тогда же "Свидетели Иеговы" заявили, что обжалуют запрет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).