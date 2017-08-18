Минюст РФ внес "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов

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Deutsche Welle
пятница, 18 августа 2017 г. 13:58
Министерство юстиции России внесло "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" и его 395 местных общин в список экстремистских организаций. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте в четверг, 17 августа.
© Фото - jw-russia.org

Как поясняется в документе, постановление о ликвидации и запрете деятельности "Свидетелей Иеговы" принято "на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017 в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Верховный суд РФ 20 апреля текущего года объявил "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, постановив ликвидировать ее, запретить ее деятельность в России и передать государству имущество всех ее отделений.

Поводом для решения суда стал иск министерства юстиции, поданный в середине марта 2017 года. Тогда же "Свидетели Иеговы" заявили, что обжалуют запрет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Deutsche Welle
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