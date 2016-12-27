Минтранс России: версия теракта на Ту-154 не изучается как основная

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bbcrussian.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 17:15
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что считает преждевременным делать выводы о причинах крушения самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи.
© Sputnik/Scanpix

"Могу сказать, я говорил об этом еще вчера, и не только я, но и другие, в том числе и ФСБ: версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета", - сказал Соколов.

ФСБ ранее заявило, что признаков теракта в авиакатастрофе Ту-154 не обнаружено. По данным ведомства, причинами аварии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета или некачественное топливо.

Соколов также сообщил, что специалисты приступают к расшифровке "черного ящика" с разбившегося самолета Ту-154, который был найден во вторник во время поисковой операции.

По словам министра, говорить о запрете эксплуатации лайнеров Ту-154 нецелесообразно.

"По линии тех самолетов, которые эксплуатируются в гражданской авиации, а это самолеты типа ТУ-154М, говорить об этом (о запрете) нецелесообразно", - сказал глава минтранса.

По данным на утро вторника, обнаружено 12 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также фрагменты самого самолета - части фюзеляжа и двигателя.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова.

Понедельник в России был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.

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