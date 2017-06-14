Минобороны России предложило обязать военных отчитываться за соцсети

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bbcrussian.com
среда, 14 июня 2017 г. 12:36
Министерство обороны России разработало законопроект, в котором предлагает обязать всех контрактников, поступающих на военную службу, сообщать адреса своих профилей в социальных сетях для проверки. Текст законопроекта выложен для обсуждения на портале проектов нормативных актов.
© Sputnik / Scanpix

Ведомство также предлагает, чтобы и уже поступившие на службу люди ежегодно отчитывались о своей активности в социальных сетях. Кроме того, документ предусматривает возможность официального запрета военнослужащим размещать в соцсетях информацию о деятельности и местонахождении их подразделений.

Ожидается, что будет проводится мониторинг социальных сетей военнослужащих, а за предоставление неверных данных о своих аккаунтах в соцсетях им будет грозить дисциплинарная ответственность. В случае принятия законопроекта новые правила коснутся всех контрактников, но не затронут призывников.

Как отмечает РБК, уже сейчас военнослужащим не рекомендуют заводить страницы в социальных сетях и выкладывать туда какую-либо информацию о своих боевых хадачах и дислокации, однако официально запретить это не могут.

Аккаунты военнослужащих в соцсетях регулярно используются блогерами и журналистами. В частности, информация из соцсетей российских военнослужащих дала основания утверждать, что некоторые из них могли быть тайно отправлены в зону конфликта в Донбассе.

Кроме того, международная расследовательская группа Bellingcat, проводящая собственное расследование инцидента, в результате которого над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский лайнер почти с 300 людми на борту, также активно изучает аккаунты российских военных, которых считает ответственными за случившееся.

Российские власти последовательно отрицают присутствие своих вооруженных сил в Донбассе и причастность к гибели там авиалайнера.

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Россия

Минобороны России предложило обязать военных отчитываться за соцсети (7)

Минобороны России предложило обязать военных отчитываться за соцсети
Министерство обороны России разработало законопроект, в котором предлагает обязать всех контрактников, поступающих на военную службу, сообщать адреса своих профилей в социальных сетях для проверки. Текст законопроекта выложен для обсуждения на портале проектов нормативных актов.

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