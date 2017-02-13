Минобороны России получило право проверять сделки с иностранцами

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bbcrussian.com
понедельник, 13 февраля 2017 г. 15:46
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, дающее министерству обороны право проверять, не несут ли сделки по приобретению российских стратегических объектов иностранными инвесторами угрозу национальной безопасности.
© Sputnik / Scanpix

Свою оценку подобных сделок министерство обороны будет передавать в Федеральную антимонопольную службу. Список предприятий, для приобретения которых иностранным инвесторам потребуется разрешение минобороны, опубликован на сайте ФАС.

В частности, речь идет о предприятиях, занимающихся транспортировкой нефти и газа по трубопроводам, захоронением радиоактивных отходов, водоснабжением, а также морскими, железнодорожными и авиационными перевозками.

В ФАС отметили, что многие порты и аэропорты имеют двойное назначение - то есть используются как для гражданских, так и для военных нужд. При этом никаких заключений на сделки по их приобретению минобороны раньше не выдавало.

"Мы и наши коллеги из минобороны считаем, что это могло привести к определенным пробелам в обеспечении обороны страны. Принятие данного постановления позволит решить данную проблему", - сказал замглавы ФАС Андрей Цыганов.

В службе также пообещали, что нововведение никак не повлияет на самих инвесторов, и ни комплект документов, нужных для приобретения доли в предприятии, ни сроки рассмотрения заявок на их приобретение не изменятся.

В настоящее время большинство российских портов и аэропортов принадлежит структурам, подконтрольным россиянам. Однако, к примеру, открытый недавно в Подмосковье аэродром Жуковский на три четверти принадлежит литовской компании.

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