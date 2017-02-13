Минобороны России получило право проверять сделки с иностранцами

Свою оценку подобных сделок министерство обороны будет передавать в Федеральную антимонопольную службу. Список предприятий, для приобретения которых иностранным инвесторам потребуется разрешение минобороны, опубликован на сайте ФАС.

В частности, речь идет о предприятиях, занимающихся транспортировкой нефти и газа по трубопроводам, захоронением радиоактивных отходов, водоснабжением, а также морскими, железнодорожными и авиационными перевозками.

В ФАС отметили, что многие порты и аэропорты имеют двойное назначение - то есть используются как для гражданских, так и для военных нужд. При этом никаких заключений на сделки по их приобретению минобороны раньше не выдавало.

"Мы и наши коллеги из минобороны считаем, что это могло привести к определенным пробелам в обеспечении обороны страны. Принятие данного постановления позволит решить данную проблему", - сказал замглавы ФАС Андрей Цыганов.

В службе также пообещали, что нововведение никак не повлияет на самих инвесторов, и ни комплект документов, нужных для приобретения доли в предприятии, ни сроки рассмотрения заявок на их приобретение не изменятся.

В настоящее время большинство российских портов и аэропортов принадлежит структурам, подконтрольным россиянам. Однако, к примеру, открытый недавно в Подмосковье аэродром Жуковский на три четверти принадлежит литовской компании.