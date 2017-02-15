Минобороны России: опасных маневров около эсминца ВМС США не было

bbcrussian.com
среда, 15 февраля 2017 г. 07:50
Официальный представитель министерства обороны России не согласился с заявлением Пентагона о том, что российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи эсминца ВМС США "Портер" в Черном море.
© Sputnik / Scanpix

"Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности. Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, - странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря", - сказал Игорь Конашенков журналистам.

Ранее представитель Пентагона Мишель Балданса охарактеризовала сближение Су-24 и Ил-38 с американским эсминцем "Портер" как небезопасное и непрофессиональное.

Представитель вооруженных сил США в Европе сообщил, что всего имели место три отдельных инцидента с участием российских военных самолетов и американского корабля.

Российские самолеты, по словам капитана Дэнни Хермандеса, не отвечали на запросы американского судна и перемещались с выключенными транспондерами.

Подобные инциденты внушают тревогу, так как могут привести к аварии или неверной оценке ситуации", - добавил он.

Американский корабль, согласно сообщению, патрулировал международные воды в Черном море после учений Sea Shield.

В прошлом Пентагон сообщал о нескольких инцидентах в Черном море. Например, в сентябре российский истребитель Су-27 опасно сблизился с американским самолетом. Подобный инцидент также произошел в апреле прошлого года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Володин прокомментировал слова Милонова о "варивших христиан" предках петербургских депутатов

Володин прокомментировал слова Милонова о варивших христиан предках петербургских депутатов
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал недопустимыми оскорбления, затрагивающие национальные чувства, передает «Интерфакс».

Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти

Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил, что решил досрочно сложить полномочия и не участвовать в выборах в сентябре.

Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет (32)

Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет
Одобрение деятельности Иосифа Сталина как лидера страны достигло максимума за последние 16 лет, свидетельствуют данные соцопроса "Левада-центра".

Адвокат рассказал о деталях уголовного дела против основателя "Шалтая-Болтая"

Адвокат рассказал о деталях уголовного дела против основателя Шалтая-Болтая
Адвокат арестованного лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева Руслан Коблев рассказал о подробностях уголовного дела в отношении его подзащитного, сообщает «Коммерсантъ».

Минобороны России: опасных маневров около эсминца ВМС США не было

Минобороны России: опасных маневров около эсминца ВМС США не было
Официальный представитель министерства обороны России не согласился с заявлением Пентагона о том, что российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи эсминца ВМС США "Портер" в Черном море.
Facebook друзья
Rambler's Top100