Минобороны России оценило опасность в связи с пуском ракеты КНДР

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 14 мая 2017 г. 13:33
Запущенная Северной Кореей ракета проходила в направлении от границы России и на занчительном удалении. Она не представляла угрозы для страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.
© Sputnik / Scanpix

«Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме», — говорится в заявлении ведомства.

По информации ведомства, запуск ракеты был произведен с западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто 14 мая в 5:28 по местному времени. Ракета пролетела 800 километров и упала в Японском море в 400 километрах от Корейского полуострова.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в разговоре с агентством заявил, что российские системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с ракетным пуском КНДР. По его словам, Россия понимает, что неявлялась целью запуска, но все равно должна принять необходимые меры безопасности.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что запущенная Северной Кореей ракета приземлилась рядом с российской границей. В связи с пуском Белый дом призывал ввести более жесткие санкции в отношении КНДР.

CNN уточняет со ссылкой на американского чиновника, что ракета упала в 96,5 километра от Владивостока.

Телеканал "Дождь"
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