Минобороны России назвало причину крушения Ту-154 в Сочи

Такой результат расследования, проведенного военным ведомством.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки - ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям", - говорится в сообщении министерства обороны. Оно было опубликовано вечером в среду по итогам расследования крушения Ту-154.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Артисты направлялись выступать на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Все находившиеся на борту погибли.

Минобороны в своем заявлении по итогам расследования опровергает ранее звучавшие версии о возможных причинах падения самолета в Черное море сразу после взлета с сочинского аэродрома, где Ту-154 совершил промежуточную посадку.

"Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов", - подчеркивается в заявлении.

Проводившая расследование комиссия также не обнаружила нарушений центровки самолета или распределения в нем пассажиров. Вес перевозимого самолетом груза составлял всего 152 кг, сказано в заявлении по итогам расследования.

Расследование авиакатастрофы завершено. Помимо военных в нем принимали участие эксперты Межгосударственного авиационного комитета, концерна "Туполев", а также министерств транспорта и промышленности.

Ранее версию, озвученную министерством обороны, сообщали СМИ. Еще в марте газета "Комммерсант" писала, что расследование склоняется к версии о том, что пилот самолета в момент крушения пребывал в дезориентированном состоянии.

Через ​несколько секунд после отрыва от хорошо освещенной взлетной полосы в Адлере и пересечения также подсвеченной береговой линии пилот "будто попадает в черную дыру", рассказывал изданию близкий к расследованию источник.

"Потеряв ориентиры на земле после взлета, пилот стал управлять машиной, ориентируясь не на приборы, а на собственные ощущения. Во всяком случае, по мнению участников расследования, лишь иллюзорное восприятие действительности могло заставить опытного летчика направить машину в смертельное пике с креном в 55 градусов", - писал "Коммерсант".

Издание при этом ссылалось на реконструкцию событий, которую провели участники расследования. Из нее следовало, что командир Ту-154, опытный пилот Роман Волков, "вместо того чтобы продолжать набор высоты, неожиданно отправил его в пике".

Эксперты объясняли подобное поведение летчика тем, что при при выходе самолета в воздушное пространство над ночным морем инстинкт самосохранения подталкивает к тому, чтобы больше доверять не показаниям приборов, а "ориентироваться на команды своего вестибулярного аппарата".

В таком состоянии пилот "оказывается во власти собственных иллюзий", рассказывал "Коммерсант", уточняя, что по статистике из-за пространственной ориентировки происходит каждая десятая авиакатастрофа в мире.