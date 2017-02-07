Минобороны России начало внезапную проверку Воздушно-космических сил

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Телеканал "Дождь"
вторник, 7 февраля 2017 г. 11:20
В России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил, сообщает «Интерфакс».
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
© AP/Scanpix

Решение принял Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — сказал он.

С 9:00 органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», — сказал Шойгу.

Министр обороны России поручил обеспечить все требования безопасности, а также сохранность оружия и боеприпасов. Среди других требований — не допустить ущерба государственной собственности и отрицательного воздействия на природную среду.

Воздушно-космических силы были созданы в 2015 году после объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.

Телеканал "Дождь"
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